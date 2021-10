Konzern spendet 10.000 Bäume Osteroder Stadtwald

Osterode. Die Technologiegruppe spendet an ihrem Standort in Osterode anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden.

Anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden spendet die Technologiegruppe Miba jedes Jahr für ein Nachhaltigkeits-Projekt an einem ihrer weltweit mehr als 30 Produktionsstandorte. In diesem Jahr geht die Spende nach Osterode am Harz, wo die Miba in einem Industriegleitlager-Werk etwas mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Miba unterstützt die „Mission: Stadtwaldrettung“ mit 10.000 Euro, für die 10.000 Laubbäume zur Wiederaufforstung des Stadtwaldes gekauft werden können. Miba Standortleiter Frank Swierzy hat die Spende vor wenigen Tagen an den Osteroder Bürgermeister Jens Augat übergeben.

Die „Mission: Stadtwaldrettung“ hat es sich zur Aufgabe genommen, den durch den Borkenkäferbefall in Folge des Klimawandels bereits zu mehr als 80 Prozent zerstörten Stadtwald in Osterode am Harz mit widerstandsfähigeren Laubbäumen wieder aufzuforsten. Dabei arbeiten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit großem Einsatz mit. „Ich freue mich sehr über das außerordentliche Engagement der Miba Gruppe. Das Unternehmen leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Waldentwicklung. Unser Stadtwald bedeutet unseren Bürgerinnen und Bürgern viel, ist er doch Naherholungsgebiet sowie grüne Lunge unserer Stadt und dient nicht zuletzt dem Klimaschutz. Vielen herzlichen Dank für die großzügige Spende.“

Musterbeispiel für nachhaltigere Welt

Die Miba Gruppe entwickelt und produziert Technologien, die die Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie nachhaltiger, effizienter und umweltfreundlicher machen. „Doch unsere Mission ‚Technologies for a cleaner planet‘ geht noch weiter“, erklärt Frank Swierzy. „Wir engagieren uns auch vor Ort in unseren Regionen für Projekte, die unsere Welt nachhaltiger, sauberer und noch lebenswerter machen. Die ‚Mission: Stadtwaldrettung‘ ist dafür ein Musterbeispiel.“