Backtag beim Förderverein Dorfgeschichte und Brauchtum

Der Förderverein Dorfgeschichte und Brauchtum Schwiegershausen e.V. heizte am 14. Oktober wieder den Holzbackofen im neu gebauten Backhaus ein. Ein besonderer Gast war der ehemalige Dorflehrer Albrecht Schütze aus Osterode. Nicht nur als Interessierter an der Dorfgeschichte, sondern diesmal auch als gelernter Bäckermeister.

Schütze hatte im Alter von 21 Jahren bereits seine Meisterprüfung im Bäckerhandwerk abgelegt. Einige Zeit war er dann in Hannover in dem Beruf tätig, holte später die Ausbildung zum Lehrerberuf nach. Von 1961 bis 1966 war Schütze Lehrer in Schwiegershausen und war maßgeblich an der Entwicklung des so genannten Schulwaldes in den Langen Äckern beteiligt. Er hat den Kindern damals schon viel über Naturschutz und Nachhaltigkeit vermittelt. Am Backtag wurde neben Brot auch Schwiegershäuser Schmandkuchen auf großen Blechen gebacken. Um die Restwärme zu nutzen, wurden noch einige Töpfe mit Braten und Eintöpfen in den Ofen geschoben.

Auch am nächsten Tag hatte der Backofen noch eine Temperatur von ca. 70 Grad. Dies ist die optimale Gelegenheit, um Obst oder Gemüse zu trocknen. So ein Holzbackofen bietet viele Möglichkeiten.

Der FÖV Dorfgeschichte und Brauchtum hat es sich zum Ziel gesetzt, die alte Backtradition, die es im Dorf gab, wiederzubeleben. So darf man gespannt sein, was noch alles im Ofen brutzelt.