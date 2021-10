Korken sammeln für den Kranichschutz

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sammelt seit Jahrzehnten die echten Flaschenkorken gemeinsam mit den Winterhuder Werkstätten in Hamburg. Die Menschen mit Handicap verarbeiten die Korken zu Dämmgranulat für den umweltfreundlichen Hausbau. Kork ist extrem wärme- und schalldämmend außerdem leicht und verrottet praktisch nicht. Mit dem Verkauf des Korks werden Projekte zum Schutz der Korkeichen in Spanien unterstützt, wo viele der Europäischen Kraniche überwintern.

Mit dieser Kampagne werden inzwischen fast eine Milliarde Korken jährlich vom Restmüll verschont. Mittlerweile gibt es viele Weinflaschen mit Drehverschluss aus Aluminium oder auch mit Kunststoffkorken, aber das Sammeln liegt wohl der deutschen Bevölkerung im Blut. Kunststoffkorken gehören in den Gelben Sack.

Kraniche „sagen“ Danke

So sammelt der Nabu Osterode gemeinsam mit vielen Sammelstellen im Altkreis Osterode die Korken, weil sie zu schade für den Müll sind. Der Nabu bittet bei der Abgabe der Korken auf Sortenreinheit – also keine Kunststoffkorken oder andere Fremdstoffe. Und bei größeren Mengen solle man die Sammelstellen kontaktieren oder das Nabu-Naturschutzzentrum per E-Mail an nabu-osterode@online.de oder Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr unter Telefon 05522/920870. Auch bei der Einrichtung einer neuen Sammelstelle bitte Kontakt aufnehmen. „Die gerade im Zug in die Winterlandschaften befindlichen Kraniche bedanken sich jetzt schon mit ihrem typischen Rufen“, so der Nabu.