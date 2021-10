Jugendfeuerwehr sammelt Äpfel

Nachdem es zuletzt zwei schwache Ernten mit wenig Ertrag in der Region gab, ist 2021 nun endlich wieder ein Apfeljahr. In diesem Zusammenhang entwickelte der Vorstand der IG-Streuobst Schwiegershausen die Idee, die Jugendfeuerwehr Schwiegershausen mit in die Sammlung von Äpfeln einzubinden.

Bei Jugendfeuerwehrwart Patrick Großkopf und seinem Betreuerteam ist man sofort auf offene Ohren gestoßen. So wurde für Mitte September ein Termin vereinbart und anstatt des normalen Ausbildungs- und Übungsdienstes sollten Äpfel gesammelt werden. Nach einer kurzen Einweisung waren die Kinder und Jugendlichen sofort mit großer Freude dabei und stürzten sich auf die frisch geschüttelten Äpfel. Im Handumdrehen waren viele Säcke gefüllt und das gesammelte Obst konnte zum Sammelplatz gebracht werden.

Diese Aktion bereitete den jungen Feuerwehrfrauen- und -männern so viel Spaß, dass gleich noch ein weiterer Termin für eine Sammelaktion Anfang Oktober vereinbart wurde. „Dass diese Aktion auf so viel Freude und Interesse bei den Kindern stößt, hätte ich nicht gedacht“, zeigte sich Jonas Fröhlich von der IG-Streuobst begeistert.

Die Zusammenarbeit der Vereine, Verbände und Gruppen hat in Schwiegershausen bereits Tradition und Aktionen wie diese bringen gleichzeitig noch einen tollen Lernfaktor mit sich. Am Ende der beiden Sammelaktionen kam eine stattliche Menge von 1.000 Kilo an Äpfeln zusammen, was gleichzeitig etwa 432 Flaschen oder 36 Kisten Schwiegershäuser Streuobstapfelsaft ergeben dürfte.