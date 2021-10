Todesrad, Dromedare und Jonglage in der Manege

Die bekannten deutschen Zirkusfamilien Weisheit und Köllner führen in bereits siebter Generation eine alte Kulturtradition fort. Nun kommen sie nach Osterode – von Donnerstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 31. Oktober, ist das Zelt am Festplatz Bleichestelle aufgebaut. Tierische Attraktionen sind Dromedare aus Marokko, Riesenesel und eine riesen Hundeshow. Die „fahrenden Gesellen“ selbst zeigen biegsame Kautschuk-Akrobatik, graziöse Kunststücke am zehn Meter langen Vertikalseil und ungewöhnliche Handstand-Artistik, sogenannte Equilibristik.

Ein weiterer Hingucker: Das amerikanische Todesrad. Einmal in Schwung gebracht, zeigt Nico darin und darauf Seilsprung, Jonglage sowie einen Überschlag. Dafür legt er bei 50 „Sachen“ und ständigen Umdrehungen jede Menge Gleichgewichtsgefühl an den Tag. Vom Boden aus lässt Leroy Bälle, Ringe, Messer und brennende Fackeln durch die Lüfte fliegen. Zwischendurch springt er noch spektakulären Flick-Flack.

Freuen können sich die Gäste auch auf das Solo von Jeannie Daniela, dem „Flying Angel“, am Ring-Trapezunter der Zeltkuppel. Lucia präsentiert nicht nur Hulla-Hupp auf den Boden sondern auch unter der Circuskuppel mit leuchtenden Reifen. Erstaunen will außerdem Nico Wilson, der zu den wenigen Artisten gehört, die sich dem „Rola Bola“ verschrieben haben. Jenes Balancegerät, das es bereits im Mittelalter gab, besteht aus einem kleinen Brett und einem zylinderförmigen Stück Rohr. Jeweils mehrere davon stapelt der junge Mann unter seinen Füßen aufeinander und schlägt dabei noch wagemutig einen Salto in der Luft. Clown Francesco schließlich begeistert mit augenzwinkerndem Humor und seinem Kollegen Mario. Das Komödianten-Duo holt zwischendurch auch Besucher zum Mitmachen in die Manege des temperierten Chapiteaus.

Die Vorstellungen am Donnerstag, Freitag und Samstag beginnen jeweils um 16 Uhr; Sonntag geht es um 11 Uhr los.