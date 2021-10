Mission Stadtwaldrettung 2021 startet kommendes Wochenende

In wenigen Tagen startet die Mission: Stadtwaldrettung 2021. Gemeinsam mit „Harzlandung“, einer Marke von Zapalott, veranstaltet die Stadt Osterode am Harz unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jens Augat die diesjährige Baumpflanzaktion, um den vom Borkenkäfer zerstörten Fichtenwald mit standortgerechtem Laubmischwald wieder aufzuforsten.

Die Veranstaltung geht damit nach einem erfolgreichen ersten Jahr in die zweite Runde. Während die letzten Vorbereitungen laufen, freut sich das gesamte Team auf die 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die unter der Anleitung der Stadtforst an den kommenden beiden Wochenenden insgesamt 7.500 Setzlinge pflanzen werden.

Mischwald pflanzen

So soll es künftig einen Mischwald oberhalb des ehemaligen Blindenheims geben. Wer dabei sein möchte, kann sich für die Termine am 29. und 30. Oktober sowie am 5. und 6. November anmelden, wie die Stadt Osterode in einer Meldung mitteilt.

Wer nicht mitpflanzen kann, ist eingeladen sich finanziell zu beteiligen: ein Euro für einen Baum. Die Stadt dankt bereits heute allen Spenderinnen und Spendern. Teilweise wurden namhafte Beträge gespendet.

Weitere Informationen zur Stadtwaldrettung sowie zur Anmeldung finden Sie unter: www.harzlandung.de/stadtwaldrettung.