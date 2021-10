Literatur und Essen Autoren veranstalten literarisch-kulinarischer Abend in Dorste

Zum dritten Mal lud die Autorengruppe Collage aus Dassel zu einem literarisch-kulinarischen Abend ein, diesmal nach Dorste, das zwischen Katlenburg und Osterode liegt. In der gemütlichen Atmosphäre des „Salonkaffees“ trugen die Autoren ihre Geschichten, Anekdoten und Gedichte vor und hatten sichtlich Freude daran.

Dass die größtenteils heiteren, aber durchaus auch informativen Texte beim überwiegend weiblichen Publikum gut ankamen, wurde anhand der Reaktionen und am Applaus deutlich, später dann ebenfalls im Spendenkörbchen. Die Mischung aus gutem Essen und poetischer Kost kam auch in Dorste sehr gut an.

Insgesamt drei Gänge wurden vom Wirt höchstselbst serviert, angefangen mit einer sehr leckeren Käse-Lauch-Suppe im Brottopf, gefolgt von einer opulenten Käseplatte, den Abschluss machte ein Mini-Käseküchlein mit roter Grütze. Den literarischen Part eröffnete Rolf-Dieter Spann mit einer Begrüßung der Gäste und seinem Gedicht „Kriegslist“, bei dem es spitzfindig um Menschen und Mäuse ging.

Anekdoten zum Thema Käse

Mit kleinen Anekdoten rund um den Käse lockerte er den Leseabend auf, so z.B. anhand einer „Schwiegertochterprüfung“ oder auch einer Angewohnheit von Zar Peter.

Zudem übernahm er für den erkrankten Dieter Stöhr dessen Geschichte „Lust auf Käse?“. Gertrud Keitel erklärte den Zuhörerinnen und Zuhörern anhand einer Kurzgeschichte, wie aus Milch Käse wird und entführte sie etwas später mit einer „Ziegengeschichte“ in frühere Zeiten zu einer alten Frau, die ihren Käse selbst machte und zu kleinen Spitzbuben. „An der Käsetheke“ lautete der Titel einer Geschichte, die Elisabeth Stöhr verfasst hatte, und da auch sie nicht anwesend sein konnte, wurde dieser Text von Gertrud Keitel gelesen.

Gedichte und Schmunzeleien

Bärbel Spann sorgte mit drei kleinen Gedichten für Schmunzeleien, setzte jedoch mit ihrer Kurzgeschichte „Romadur“ einen Kontrapunkt, indem sie das Thema Käse völlig anders und sehr ernsthaft anging.

Dr. Ludger Kappen pries die kulinarische Leckerei Käse als „verkommen und doch edel“ an und lief gegen Ende der literarischen Lesung unter dem Titel „Le Fromage“ noch einmal zur Hochform auf. Gekonnt setzte er mit französischem Akzent, passender Mimik und Gestik seine Geschichte um einen Restaurantbesuch in Szene und sorgte für viel Heiterkeit.

„Ausklang“ hieß das letzte Gedicht von Rolf-Dieter Spann, der damit auf poetische Weise den Gästen Dank sagte und dezent auf erbetene Spenden hinwies.