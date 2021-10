40 Jahre bei Eckold beschäftigt: Jubilare geehrt

Vier Jahrzehnte im selben Unternehmen arbeiten – heutzutage eher eine Seltenheit. Nicht so beim Andreasberger Familienunternehmen Eckold. Die Geschäftsführung, vertreten durch Annegret Eckold und Ralf Pilgrim, freute sich, in diesem und letzten Jahr gleich neun Mitarbeitern zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren zu können: Hermann Dietrich, Günter Dingfeld, Klaus Herberger, Dieter Höche, Ulrich Lühry, Rolf Müller, Martin Münzer, Andreas Reicher und Henning Stelter.

Kleine Feierstunde

Dies wurde vor kurzem im Rahmen einer kleinen Feierstunde entsprechend gewürdigt. Hermann Dietrich trat im März 1980 als Schlosser ins Unternehmen ein und arbeitete unter anderem in der Stollenfertigung, Brüniererei und Härterei. Günter Dingfeld, Andreas Reicher und Henning Stelter starteten ihre Karriere mit einer Ausbildung zum Werkzeugmacher. Während Günter Dingfeld in den 1990er Jahren in den Bereich Technische Dokumentation wechselte und später auch die Abteilungsleitung Werbung/Dokumentation übernahm, ist Andreas Reicher als Konstrukteur Hydraulik/Pneumatik und CAD-Administrator tätig. Henning Stelter arbeitet nach einer entsprechenden Weiterbildung als Meister in der Fertigung und verantwortet auch den Bereich Arbeitssicherheit im Unternehmen. Als kaufmännischer Angestellter verstärkte Klaus Herberger seit Januar 1980 die Eckold Vertriebsmannschaft.

Hier war er bis zu seinem Ruhestand Ansprechpartner für die Kundschaft – hauptsächlich aus dem Automobilbereich. Dort war er mitverantwortlich für zahlreiche Großprojekte von namhaften Kunden, die auch seine vermittelnde und freundliche Art schätzten. Dieter Höche wechselte nach seinem Start als Werkzeugmacher Ende der 1980er Jahre in die Abteilung Qualitätssicherung (QS), wo er seitdem als Qualitätsprüfer und stellvertretender Leiter der QS arbeitet. Ulrich Lühry und Rolf Müller absolvierten ihre Ausbildung zum Werkzeugmacher im Hause Eckold.

Teilzeit im Ruhestand

Nach einer kurzen Unterbrechung arbeitet Ulrich Lühry seit 1980 im Werkzeugbau und unterstützt die Abteilung im jetzigen Ruhestand in Teilzeitbeschäftigung weiter.

Rolf Müller übernahm als technischer Angestellter seit 1980 Aufgaben im Vertriebsinnen- und -außendienst und war bis zu seinem Ruhestand als Anwendungstechniker tätig. Seit seiner Ausbildung zum Technischen Zeichner im Unternehmen arbeitet Martin Münzer als Konstrukteur. Zusätzlich verantwortet er als Ausbilder den reibungslosen Ablauf der Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bzw. zur Technischen Produktdesignerin.

Dank für langjährige Treue

Die Geschäftsführer Ralf Pilgrim und Annegret Eckold dankten allen Jubilaren für ihre langjährige Treue zum Unternehmen und insbesondere dafür, dass sie ihr Wissen zum Wohle des Betriebs an die nachfolgende Generation weitergegeben haben oder noch immer weitergeben. „Dies zeigt die hohe Verbundenheit, die das Besondere der Eckold-Belegschaft ausmacht“, so Geschäftsführer Ralf Pilgrim abschließend. Für den Betriebsrat gratulierte im Namen der Belegschaft der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniel Churchman.

Eckold ist ein niedersächsisches Maschinenbauunternehmen.