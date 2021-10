Osterode. Der Kirchturm in der Osteroder Innenstadt hatte eine bewegte Geschichte, eng verbunden mit der Bevölkerung.

Kirche in Osterode Seit 70 Jahren Spitze: Jubiläum der Turmhaube von St. Aegidien

Er ist das Wahrzeichen von Osterode – von weithin sichtbar, jeder kennt ihn, Motiv unzähliger Fotos: Seit 70 Jahren prägt der Kirchturm von St. Aegidien in seiner jetzigen Form das Stadtbild. Seine Entstehungsgeschichte liegt teils im Dunkeln, sicher ist aber, dass er mehrmals durch Brände beschädigt wurde und wieder aufgebaut werden musste.

In seiner heutigen Form wurde er 1951 fertiggestellt, dank der Spendenbereitschaft der Osteroder Bürger. Das soll am kommenden Freitag, 22. Oktober, gefeiert werden. Pastor Sascha Joseph Barth ist froh, dass Feierlichkeiten möglich sind, denn weil der Turm mit Hilfe der Osteroder gebaut wurde, soll es auch ein Jubiläum für möglichst viele Osteroder sein. Von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr werden Turmführungen angeboten, zu je fünf Personen, für die die 3G-Regel gilt. Ab 19 Uhr gibt es dann in der Kirche einen Festvortrag von Uta Herrmann, anschließend einen kleinen Empfang, wobei auch hier 3G gilt.

Die Geschichte der Planung und Wiederherstellung des Turms soll anhand vieler Bilder erzählt werden

Uta Herrmann verrät schon jetzt, dass sie die Geschichte der Planung bis zur Fertigstellung anhand vieler Bilder erzählen wird, die sie vor allem im Nachlass ihres Vaters in einem dicken Ordner mit der Aufschrift „Turmbauhilfe“ fand. Darin fand sie auch, dass sich die Kosten auf 102.085 Deutsche Mark beliefen, davon nur 40.000 DM öffentliche Gelder, der Rest von Osteroder Firmen und Privatleuten gesammelt. „Spannend ist für mich, was dieses Unternehmen damals so kurz nach dem Krieg für die Osteroder bedeutete“, sagt sie.

Auch für Sascha Barth und Wolfgang Wiedemann vom Kirchenvorstand ist der Turm immer wieder spannend, für den Pastor insbesondere, dass zwei der Glocken aus seiner Heimatstadt Bochum stammen. „Wir freuen uns als Kirchengemeinde, dass wir wieder etwas anbieten können“, sagen sie und blicken schon jetzt voller Vorfreude auf viele interessierte Gäste, die das Wahrzeichen ihrer Stadt erkunden wollen.