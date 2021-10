THW Osterode leistet 12.166 Arbeitsstunden im Flutgebiet

12.166 Arbeitsstunden, 15.413 Kilometer Fahrstrecke. Diese zwei Zahlen zeigen die bisher von den Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks THW aus Osterode geleistete Arbeit in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In der Spitze waren 35 Kräfte aus Osterode parallel am Einsatz beteiligt. Die Fahrzeuge des Ortsverbandes waren alle im Einsatz. Nicht nur für den Ortsbeauftragten Carsten Schmidt gigantische Zahlen, die so in die Geschichte des Ortsverbandes eingehen werden.

Seit dem 15. Juli sind Einsatzkräfte vom THW pausenlos in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Foto: Diverse Einsatzkräfte / THW

Jetzt sind die Einsatzkräfte des THW Osterode kürzlich vom Einsatz im Hochwassergebiet zurückgekehrt. Während der Fachzug Führung & Kommunikation bereits am Freitag, 1. Oktober, zurückreiste, holte der Technische Zug am darauf folgenden Samstag Einsatzmaterial aus dem Bereitstellungsraum zurück nach Osterode. Während ihrer letzten Woche vor Ort hatten drei Kräfte aus Osterode Material sortiert, gesichtet und auf die Anhänger für die Rückreise verpackt. „Alle Einsatzkräfte sind wieder Zuhause, das Material verlastet und die Autos für den nächsten Einsatz vorbereitet“, erklärt Carsten Schmidt.

THW-Einsatz im Ahrtal geht weiter

Für das THW geht der Einsatz im Ahrtal noch weiter, es sind noch etliche Brücken zu bauen und kleinere Aufträge zu leisten. Mit dem Wetter und den kalten Temperaturen sind die verbliebenen Einsatzkräfte in feste Unterkünfte gezogen und der Bereitstellungsraum – die Zeltstadt – wurde entsprechend abgebaut.

Die Zeltstadt wurde mittlerweile abgebaut. Foto: Diverse Einsatzkräfte / THW

Auch an dieser Stelle bedankt sich Carsten Schmidt noch einmal bei den Einsatzkräften für ihre Bereitschaft, bei den Arbeitgebern und den Kollegen, den Familien und Freunden der Einsatzkräfte. Ohne die Hilfe für die Helferinnen und Helfer und die Freistellung wäre eine solche Leistung nicht möglich gewesen. Folgeeinsätze sind für den Ortsverband Osterode am Harz derzeit nicht geplant, aber jederzeit möglich.

