Zimmerbrand in Unterkunft für Obdachlose

Zu einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft ist es am Freitagabend, 8. Oktober, in Osterode gekommen. Eine Frau wurde durch eine Anwohnerin aus der stark verrauchten Unterkunft gerettet. Das berichtet die Polizei.

Die Anwohnerin wurde durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam und eilte der Bewohnerin zur Hilfe. Kurze Zeit später stand ein Zimmer im Vollbrand.

Die freiwillige Feuerwehr Osterode bekämpfte den Brand schnell und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Räume. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ersten Ermittlungen zur Folge entstand der Brand durch eine noch glimmende Zigarette in Nähe des Bettes. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Am Wohngebäude entstand Sachschaden.

pol