Die im Sommer 1977 entstandene Luftaufnahme zeigt das schön gelegene Haus an den Osteroder Schneiderteichen, als es zu allen Jahreszeiten fast immer ausgebucht war.

Osterode. Was wird in Zukunft aus dem ehemaligen „Harzsanatorium für Blinde und Sehbehinderte“ in Osterode? Die Rechtsverhältnisse sind kompliziert.