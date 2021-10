Global Player Ministerpräsident Stephan Weil besucht Piller Group in Osterode

Bei seinem Besuch in Osterode am Mittwoch, 6. September, wollte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich bei der Piller Group ein Bild der neuen Entwicklungen von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen vor Ort machen. Bei einem Besuch des weltweit agierenden Traditionsunternehmens aus Osterode mit anschließendem Rundgang durch die Fertigung erfuhr er, an welchen innovativen Produkten Piller derzeit arbeitet und welche Herausforderungen es im Hinblick auf die steigende Digitalisierung und die Energiewende zu meistern gilt.

Am Hauptstandort der Piller Group wurde der Ministerpräsident von Geschäftsführer Dr. Detlev Seidel und dem Betriebsratsvorsitzenden Ingo Schlange empfangen.

Handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrung der Mitarbeiter

Erstaunt zeigte sich Weil, dass beim Global Player mit annähernd 1.000 Mitarbeitern weltweit, 650 davon am Standort Osterode und Bilshausen, nichts vom Band fließt und großer Wert auf die handwerklichen Fähigkeiten und die Erfahrung der Mitarbeiter gelegt wird. Piller hat fast nichts Automatisiertes, keine Roboter, aber dafür eine recht hohe Fertigungstiefe. Handarbeit ist bei Piller das A und O, wie Dr. Seidel betonte.

Dr. Seidel erläuterte zudem, wie gerade die Produktpalette der in den letzten 20 Jahren entwickelten, einzigartigen kinetischen Energiespeicher Powerbridge-TM helfen kann, die Integration regenerativer Energieerzeugungsanlagen in stabile Netze zu unterstützen.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Im Gespräch mit Stephan Weil sprach Dr. Seidel auch die aktuellen Herausforderungen an, u.a. die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise, Materialknappheiten und immer noch bestehende Corona-Beschränkungen mit den daraus resultierenden bürokratischen Hemmnissen. Dr. Seidel betonte außerdem, wie wichtig auch für sein Unternehmen die Attraktivität der Region Südniedersachsen ist, und wie bedeutsam gerade für die mittelständischen Unternehmen der Region die Errungenschaften des Südniedersachsenplans und die vielen Projekte der Südniedersachsenstiftung sind, in der man sich stark engagiere. Die weitere intensive Förderung Südniedersachsens als Zukunftsregion sei eine wichtige Aufgabe für die Landesregierung.