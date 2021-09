Schützenverein Petershütte: Ein schwieriges Jahr gemeistert

Beim Schützenverein Petershütte fand die Jahreshauptversammlung 2021 durch die Lockdown-Maßnahmen erst im September statt. Vorher hatte es starke Einschränkungen beim Schießbetrieb, sowie einen zeitlichen Stillstand im Vereinsleben gegeben.

Wie der Vereinsvorsitzende Wolfgang Knoke in seinem Bericht vortrug, gab es zu allem Übel im Februar 2021 einen starken Wasserschaden, der den kompletten Fußboden des Schützenhauses und der Schießstände beschädigte. Aus diesem Grund konnte der Trainingsbetrieb beim Schießen erst im Sommer 2021 beginnen.

Helfer erneuerten Fußboden

Auch die Jahreshauptversammlung, die immer im Januar des Jahres stattfindet, musste nach hinten geschoben werden.

Der erste Vorsitzende dankte allen Helfern, die bei der Erneuerung des Fußbodens geholfen haben und überreichte den Schützen Wolfgang Schäfer, Werner Bartsch, Jörg Regenhardt, Uwe Trautsch, Fabian Bartsch, Frank Peters und Marlo Camp Gutscheine, sowie Präsente. In diesem Jahr wurden die Schützen Helmut Schulze und Herrmann Friedrichs aufgrund ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft geehrt. Sie erhielten je eine Urkunde und eine goldene Ehrennadel vom Niedersächsischen Schützenverband (NSSV). Wolfgang Knoke berichtet weiter, dass der Verein 120 Mitglieder hat. Ein- und Austritte hielten sich die Waage.

Schießen fielen aus

Seitens der Damenleiterin Maria Knoke, der Jugendleiterin Kerstin Sieber und des Schützenmeisters Peter Wille gab es wegen der fehlenden Schießsportaktivitäten nichts zu berichten. Es fielen wegen der Corona-Pandemie zweimal das Königsschießen, das An- und Abschießen, sowie die Teilnahme an Kreiswettbewerben aus.

Der Schatzmeister Hans-Werner Hardeland berichtete, dass es nach den hohen Gewinnzahlen aus dem Jahr 2019, in 2020 Verluste gab, die sich allerdings in Grenzen hielten. Der Verein ist finanziell gut aufgestellt. Der zweite Vorsitzende Sven Breitenbach schlug ein paar Änderungen in der Satzung des Vereins, die nicht mehr ganz zeitgemäß sind, vor. Die Mitglieder der Versammlung stimmten der Satzungsänderung zu. Der Kassenprüfer Karl Bohn betonte die außergewöhnlich gute Buchführung des Schatzmeisters und bat die Versammlung um Entlastung des Vorstandes.

Vorsitzender bestätigt

Bei der anschließenden Wahl wurden Wolfgang Knoke als 1. Vorsitzender, Maria Knoke als Damenleiterin, Peter Wille als Schützenmeister, Hans-Werner Hardeland als Schatzmeister und Peter Hetmainczyk als Schriftführer wiedergewählt. Die Jugendleiterin stellte sich nicht zur Wiederwahl. Da sich kein anderes Mitglied für diese Position zur Wahl stellte, blieb dieser Posten zunächst unbesetzt.

Nachdem ein Schütze des Ältestenrates verstorben war, musste auch ein neues Mitglied gewählt werden. Vorgeschlagen und gewählt wurde Wolfgang Schäfer.

Zur neuen Kassenprüferin wurde Claudia Adam gewählt.