Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus in Osterode

Osterode. Die Baumaßnahmen am Alten Rathaus in Osterode gehen voran. Bürgermeister Jens Augat machte sich vor Ort ein Bild des aktuellen Stands der Sanierung.

Mit der Sanierung der Fassaden am massiven Teil des Alten Rathauses in Osterode und des Fachwerkanbaus werden aktuell die Ergebnisse der Sondierung der verschiedenen Aufputze und Fassadenstrukturen in diesem Sommer umgesetzt. Über den Fortgang der Arbeit an dem eingerüsteten historischen Bauwerk informierte jetzt die Verwaltung.

„Neben gestalterischen Zielen geht es vor allem auch darum, die Gebäudestrukturen langfristig zu erhalten und die Sicherheit für Passanten rund um das Gebäude wieder herzustellen, da das Gebäude in den letzten Jahren teilweise bereits mit Bauzäunen gesichert werden musste“, sagte dazu Bürgermeister Jens Augat.

Im Anschluss an die Fassadenarbeiten werden zudem auch Treppe und Portikus umfassend saniert. Gleichzeitig schreiten auch die Arbeiten innerhalb des Gebäudes voran.

Barrierefreie Toiletten und neue Brandmeldeanlage

„Als Voraussetzung für den Einbau barrierefreier Toilettenanlagen wurden hier im Hinblick auf den Brandschutz Laufgänge in den Dachgeschossen eingebaut und eine neue Brandmeldeanlage installiert“, informierte Erster Stadtrat die Ratsversammlung auf der Sitzung vergangene Woche. Daneben beginnt in Kürze die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage im Gastronomiebereich.

Das Alte Rathaus wurde auf den Grundmauern des beim Stadtbrand im Jahre 1545 zerstörten Vorgängergebäudes 1552 errichtet.

Heute befindet sich hier das Stadtarchiv, das Trauzimmer und das Restaurant Ratskeller, das in die Ausbaumaßnahmen einbezogen wird.