Viele Proben nach langer coronabedingter Pause

Der Musikzug La-Pe-Ka blickte bei seiner jüngsten Jahreshauptversammlung in der Bahnhofsgaststätte Lasfelde auf die vergangenen zwei Jahre zurück, da die geplante Jahreshauptversammlung im letzten Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte.

Neben den aktiven und passiven Mitgliedern des Vereins konnten auch der Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Kohlstedt, der Ortsbrandmeister Jörg Fedder sowie eine Abordnung des befreundeten Musikzuges Taubenborn als Gäste begrüßt werden. Der 1. Vorsitzende Nico Hausmann berichtete sodann zunächst über das Jahr 2019, in welchem noch viele musikalisch Einsätze zu leisten waren. Insgesamt 80 Zusammenkünfte konnte der Musikzug in diesem Jahr verzeichnen. Besonders nennenswert sei dabei das Neujahrskonzert, das unter dem Motto „Filmmusik“ für viel Aufsehen sorgte und eine durchweg positive Resonanz erhielt. Auch das traditionelle Wohltätigkeitskonzert fand in diesem Jahr in der Stadthalle statt, und der Musikzug spielte beim Schützenfest in La-Pe-Ka an allen drei Tagen mit. Auch das Jahr 2020 startete zunächst wie gewohnt, bis dann ab März der Probenbetrieb aufgrund der Corona-Beschränkungen eingestellt werden musste. Im Sommer war zwar ein Probebetrieb im Freien und mit genügend Abstand möglich, jedoch nur bis zum Lockdown im Herbst, der bis zum Ende des Jahres anhielt.

Auch Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung

Immerhin 22 Übungsabende und fünf Auftritte konnten in 2020 durchgeführt werden. „Das kulturelle Zusammenleben leidet stark unter der Corona-Pandemie und so ist auch noch ungewiss, ob und mit welchen Auftritten in nächster Zeit gerechnet werden kann“, sagte der Vorsitzende.

Und auch der Musikzug muss nach der langen Pause zunächst wieder viel proben, um auf den gewohnten Leistungsstand zurückzukommen. Nach seinem Bericht bat Nico Hausmann die Anwesenden, sich zu ehren des in 2020 verstorbenen Willi Hollung zu erheben. Willi Hollung war lange Jahre als Dirigent im Musikzug tätig und hat sich außerdem sehr für die Jugendarbeit im Verein eingesetzt. Auch nach seiner aktiven Zeit hat er sich immer für den Musikzug engagiert und daher auch die Auszeichnung als Ehren-Dirigent erhalten.

Auf der Tagesordnung standen ebenfalls die Wahlen des gesamten Vorstandes und der Kassenprüfer. Hier konnte der bestehende Vorstand in seinem Amt bestätigt werden. Zum Schluss dankte Nico Hausmann allen anwesenden Mitgliedern und den Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit.