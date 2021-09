Mädchen-Musik-Camp EMMA bietet besonderes Erlebnis

Osterode. Für das Mädchen-Musik-Camp EMMA in Osterode gibt es noch freie Plätze. Im Oktober kann hier gemeinsam in Bands Musik gemacht werden.

Ein besonderes Ferienerlebnis bietet das Mädchen-Musik-Camp EMMA für Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren: Vom 20. bis 23. Oktober können sie im Jugendgästehaus Harz in Osterode gemeinsam in Bands Musik machen. Noch sind Plätze in den Gruppen für Anfängerinnen und Fortgeschrittene frei.

Musikerinnen geben Tipps für das Spielen von Instrumenten aller Art und für das Singen, es wird zusammen gejammt und der Spaß steht immer an erster Stelle. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 20. September 2021 über ein Formular auf der Internetseite www.emma-nds.de anmelden. Die Teilnahme am Camp sowie Verpflegung und Übernachtung im Jugendgästehaus Harz sind kostenfrei. Alle Workshops werden von erfahrenen Dozentinnen angeleitet, und eine Sozialpädagogin betreut die Mädchen in täglichen Gesprächsrunden.

Die „Anfängerinnen-Band“ sowie die „Indie-Pop-Band“, die „Rock/Pop/Charts-Band“ und der „Pop-Chor“ für Fortgeschrittene suchen noch interessierte junge Musikerinnen. Außerdem können Einsteigerinnen im Kurs „Technik leicht gemacht“ die erlernten theoretischen Kenntnisse über Live-Beschallung bei Sessions und beim Abschlusskonzert gleich in der Praxis anwenden.

Erfahrene Musikerinnen unterstützen. Foto: Ina Niemerg / Veranstalter

„Wir sind sehr glücklich, dass wir EMMA dieses Jahr wieder als richtiges Camp anbieten können, um Mädchen Selbstvertrauen für das Musizieren in Bands zu geben. Gerade jetzt ist es wichtig, junge Menschen an ihrem Instrument zu unterstützen und damit die Musikkultur zu stärken. Das wichtigste ist jedoch, dass die Teilnehmerinnen erfahren, wie viel Spaß es macht, gemeinsam in einer Band zu spielen und zu singen“, sagt Vera Lüdeck, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen e. V.

Bei der Durchführung von EMMA werden alle Vorschriften der im Oktober geltenden Corona-Verordnung eingehalten. Derzeit gehen die Veranstalterinnen von der 3G-Regel als Voraussetzung für die Teilnahme aus. Das Mädchen-Musik-Camp EMMA ist ein Projekt des BVPop e.V. im Rahmen von POP TO GO, gefördert durch „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Bündnis für EMMA besteht aus der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen, dem Stadtjugendring Alfeld sowie Rock und Kultur am Harz.

Weitere Infos dazu gibt es unter www.emma-nds.de | www.lagrock.de | www.facebook.com/LAGRockNds | www.instagram.com/lagrocknds #mädchenmusikcampemma2021.