Aloha-Aktion: Kinder baggern, matschen und schippen

Bereits an drei Terminen in diesem Sommer konnten sich die Osteroder Kinder auf der Kinderbaustelle im Aloha austoben.

Der nächste und letzte Termin in diesem Jahr ist am 23. September um 15 Uhr geplant. Wie immer wartet auf der Liegewiese im Freibad, gleich hinter der Aloha-Baustelle, eine abwechslungsreiche Kinderbaustelle auf spielwütige Kinder. Hier können es die „Kleinen“ den „Großen“ nachmachen und mit Holzklötzen, Brettern und Röhren ihre eigenen Ideen verwirklichen. Auch ein Kinderbagger mit Schaufel und Schubkarre sowie viele XXL-Bausteine gehören zur Baustelle. Für die nötige Sicherheitsausrüstung mit Helm, Warnweste und Handschuhen ist gesorgt.

Während sich die Kinder austoben, bietet der verantwortliche Architekt den Erwachsenen und anderen interessierten Osteroder Bürgerinnen und Bürgern eine Führung auf der angrenzenden Baustelle an. Dort gibt es schon viel zu sehen: Einige Außenwände des Neubaus stehen bereits, und alle Fragen zum Fortgang der Bauarbeiten und dem späteren Aussehen des Schwimmbades werden kompetent beantwortet. Zur besseren Planung bittet die Aloha-Badleitung um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an aqua-land@osterode.de oder per Telefon 05522/906443.