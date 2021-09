Osterode. Am Montag war es in der Osteroder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Eine 21 Jahre junge Frau befuhr am Montag, 30. August, gegen 17 Uhr in Osterode die Bahnhofstraße und wollte in die Straße Am Röddenberg abbiegen.

Da sie laut Polizei den Pkw des vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Mannes übersah, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

