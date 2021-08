Umfrage Landratswahl: Riethig vor Kollenrott und Dornieden

Laut der gemeinsamen Wahlumfrage unserer Zeitung mit der TU Braunschweig liegt Marcel Riehtig (SPD) bei unseren Leserinnen und Lesern für die Landratswahl vorne. 37 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, ihn am 12. September wählen zu wollen. Dahinter landen die Grünen-Kadidatin Marie Kollenrott mit 21 Prozent und CDU-Kandidatin Marlies Dornieden mit 18 Prozent. Eckhard Fascher von der Linkspartei kommt demnach auf sieben, Marcel Orth von der PARTEI auf sechseinhalb Prozent.

Verkehr ist zentrales Thema

Insgesamt haben bei dieser Frage 399 Menschen abgestimmt – zu wenige für eine seriöse Prognose des Wahlausgangs. Ein Trend lässt sich aber ablesen. Tendenziell lässt sich beobachten, dass eher Männer für die CDU stimmen und Frauen eher für die SPD. Menschen, die bei der Bundestagswahl die Grünen wählen möchten, stimmen auf kommunaler Ebene oft für Kandidaten von CDU oder SPD. Dieses Muster lässt sich in mehreren Landkreisen erkennen. Laut der Studie ist Verkehr ein besonders zentrales Thema für unserer Leserinnen und Leser.

510 Menschen aus dem Landkreis Göttingen haben an der Umfrage teilgenommen. Insgesamt wurden über 7.000 Ergebnisse analysiert, darunter etwa doppelt so viele Männer wie Frauen und eine deutliche Mehrheit von Menschen mit hoher formaler Bildung – rund die Hälfte gab einen Studienabschluss, sechs Prozent eine Promotion als ihren höchsten Bildungsgrad an.

jlk