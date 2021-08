Regen, Reifen, Rehbock – Mehrere Unfälle im Bereich Osterode

Die Polizei war am Wochenende mehrfach Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, ist es am Wochenende im Raum Osterode zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Lesen Sie auch: 63-Jähriger auf Schießstand in Osterode-Petershütte angeschossen

Regen: Auto kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Leitplanken

Ein 58-jähriger Fahrer war demnach am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Osterode auf der B243 unterwegs. Im Bereich der Abfahrt Osterode-Nord kam er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte das Fahrzeug gegen die Außenschutzplanke, anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Mann aus dem Altkreis Osterode wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Grund für den Unfall war laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit.

B243 in Osterode: Pferdeanhänger verliert plötzlich zwei Reifen

Am Samstag gegen 18.30 Uhr war ein 61-jähriger Mann aus Seesen auf der B243 unterwegs. Als er sich mit seinem Auto mit Pferdeanhänger etwa 500 Meter nach der Auffahrt Osterode-Mitte in Richtung Seesen befand, verlor der Pferdeanhänger plötzlich zwei linke Reifen. Ein Reifen kollidierte mit dem Fahrzeug eines Mannes aus Hamburg. Hierbei entstand jedoch kein Schaden, so die Polizei. Aufgrund der Abschlepparbeiten musste die B243 kurzfristig gesperrt werden.

Fahrer weicht Rehbock aus – Verletzungen und hoher Schaden

Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Altkreis Osterode war am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der B498 von Riefensbeek kommend in Richtung Osterode unterwegs, als im Bereich der Talsperre plötzlich ein Rehbock von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Der Mann wich nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Leitpfosten und fuhr frontal in eine Schutzplanke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro.