KAMAX: Nachwuchskräfte langfristig an Unternehmen binden

Osterode. Auszubildende der Firma KAMAX starteten am Hauptsitz in Homberg, darunter fünf jungen Menschen aus Osterode.

Gute Auszubildende zu finden gestaltet sich heutzutage immer schwieriger, da es viele Nachwuchskräfte an die Universitäten und Hochschulen zieht. Umso erfreulicher, dass das Unternehmen KAMAX , mit einem Standort in Osterode vertreten, wieder zahlreiche hoch motivierte, junge Menschen überzeugen konnte, ihren Karriereweg am Firmenhauptsitz in Homberg (Ohm) zu starten.

„Der neue spannende Lebensabschnitt bietet den neuen KAMAX Beschäftigten vor allem die Chance, große Veränderungen wie die strategische Neuausrichtung oder die Digitalisierungsoffensive der Unternehmensgruppe mitzugestalten“, informiert das Unternehmen. Die insgesamt 19 Auszubildenden, dual Studierenden und FOS-Praktikanten, verteilen sich auf die beiden deutschen Standorte in Homberg (14) und Osterode am Harz (5).

Auf die Homberger wartet im neuen Aus- und Weiterbildungszentrum, welches erst Ende 2018 feierlich eröffnet wurde, ein Maschinenpark mit neuester CNC-Technik sowie 30 Hand- und Montage-Plätzen, ein Technologienforum mit Arbeitsplätzen für Automatisierungs- und Robotiktraining sowie ein Schulungsraum für IT- und Elektrotechnik. Getreu dem Ausbildungsmotto „Wir lernen heute für morgen“ werden die jungen Talente in den nächsten Jahren bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet – egal ob es darum geht, neue Frästechniken zu erlernen oder Apps zur digitalen Steuerung der Produktion weiterzuentwickeln.

Der erste Karrieretag begann mit Begrüßungen durch den CEO der KAMAX Gruppe, Jörg Steins, und den Geschäftsführer der deutschen Werke, Jörg Plaum. „Sie sind unsere Zukunft. Verstecken Sie sich nicht, hinterfragen Sie alles und bleiben Sie stets neugierig. Damit bringen Sie nicht nur sich, sondern das gesamte Unternehmen weiter“, ermutigte Jörg Steins die Nachwuchskräfte.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es dieses Jahr etwas weniger Plätze

KAMAX setze schon lange darauf, dass alle Auszubildenden und dual Studierenden am Ende ein Übernahmeangebot erhalten. Corinne Coprian, neue Teamleiterin der Aus- und Weiterbildung, ist dieses Konzept wichtig: „Wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Herausforderungen gibt es dieses Jahr etwas weniger Plätze. Uns liegt aber am Herzen, den jungen Nachwuchskräften eine Garantie zu geben, dass sie auch über die Ausbildung oder das Studium hinaus bei uns bleiben können. Daher bieten wir nur Stellen an, bei denen wir auch eine langfristige Perspektive sicherstellen können.“

Erst in diesem Sommer sind fünf weitere Talente aus dem Nachwuchsprogramm in die KAMAX-Gruppe übernommen worden. Die umfangreiche Einführungsphase (Onboarding) für die Neuen geht in den nächsten Tagen mit abwechslungsreichen Workshops und einem ausführlichen Kennenlernen weiter.