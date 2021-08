Eintritt frei: „Der Schulz“ spielt Freitag Konzert in Osterode

Osterode. Der Harzer Musiker Daniel Schulz tritt am Freitag mit seiner Band am Container in Osterode auf. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.

„Der Schulz“ tritt am Freitag mit Band in seiner alten Heimat Osterode am Container auf. Einlass ist ab 16 Uhr, um 17.30 Uhr tritt das Duo „Aus der Not“ auf und von 19 bis 21 Uhr spielt „Der Schulz“. Das Konzert ist eintrittsfrei.

Corona-Regeln beim Konzert in Osterode

Es gilt die 3G-Regel. Bis 15 Uhr steht ein Testmobil in der Petershütter Allee. Besucherinnen und Besucher können sich auch mit eigenem Test im Beisein des Personals am Einlass testen. Maskenpflicht gilt nur beim Aufenthalt im Container, nicht für den Außenbereich. Gäste sind dazu angehalten, sich beim Einlass über die Luca-App, die Corona-Warnapp oder per Zettel vor Ort zu registrieren.

Das ist „Der Schulz“ aus Bad Grund

Seit 15 Jahren tourt der „Der Schulz“ mit seiner Band durch die Republik, sobald der umfangreiche Terminplan seiner Hauptband „Unzucht“ das zulässt und rockt dabei, zumeist unplugged, Festivals, Kneipen, Clubs und Wohnzimmer jeglicher Größe. Nun gibt es nach der langen Veranstaltungs-Zwangspause durch Corona endlich mal wieder ein Heimspiel für den gebürtigen Harzer.

Die energetischen Konzerte des charismatischen „Singer-Songrockers“ und seines „akustisches Überfallkommandos“ sind „spontan, selbstironisch und machen einfach nur Spaß.“ Die deutschsprachigen Songs des Künstlers mit der einzigartigen Stimme sind mal kämpferisch, mal provokant, mal voller Liebe, aber immer mitreißend, direkt und berührend. Bestes Beispiel dafür ist sein Undergroundhit „Die wahren Asis (seid ihr da oben)“.

Die Band von Daniel Schulz

Die Triobesetzung besteht aus seinen langjährigen Freunden und gestandenen Musikern Bernie Bernhagen, Gitarre, und Andie Linkert, Percussion, die beide ebenfalls aus dem Harz stammen. „Eine Band wie Pech und Schwefel, die jede Bühne in eine akustische Achterbahnfahrt verwandelt und bei der man nie genau wissen kann, was als nächstes passiert“, heißt es in einer Konzertkritik. Im Gepäck hat Schulz sein aktuelles Doppel-Album „Live in der Prinzenbar“.