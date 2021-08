Ein Verletzter nach Unfall in der Bahnhofstraße Osterode

Osterode. Als ein Autofahrer am Donnerstag in Osterode aus einer Parklücke in die Bahnhofstraße einscheren wollte, kam es zum Zusammenstoß.

Am Donnerstag gegen 15 Uhr wollte ein 52-jähriger Mann aus Seesen in der Bahnhofstraße in Osterode aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einscheren.

Kollision in Osterode

Hierbei übersah er den von links kommenden Pkw, der von einem 19-Jährigen aus Osterode gelenkt wurde, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der junge Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei Osterode auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

pol