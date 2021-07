CDU Schwiegershausen: Kandidaten für Wahl 2021 aufgestellt

Kürzlich traf sich der CDU-Ortsverband Schwiegershausen zur Aufstellung der Kandidaten für den Ortsrat. Bei der Listenaufstellung wurden acht Kandidaten gefunden, die für die Belange im Ort einstehen und sich engagieren möchten.

„Wir sind froh, dass wir in diesen besonderen Zeiten, motivierte Bürger gefunden haben, die bereit sind die Zukunft von Schwiegershausen aktiv mitzugestalten. Wir haben in den letzten 15 Jahren viel erreicht und wollen diese gute Arbeit von Wolfgang und seinem Team gemeinsam fortführen“, zeigte sich Michael Großkopf nach der Versammlung zufrieden.

Für Schwiegershausen heißt das insbesondere Unterstützung der Vereine mit Visionen die die Ortschaft auch in Zukunft weiter lebenswert machen. Die Vielfältigkeit der Vereine sind über die Ortsgrenzen hinweg bekannt. Damit dies so bleibt, müssen unsere Vereine in jeglicher Form unterstützt werden. Auch wenn in der Ortschaft keine große Klimapolitik gemacht wird, „sollte im Zeichen des Klimawandels mit Nachdruck der Hochwasserschutz weiterhin verfolgt werden, damit wir in dieser Sache vorankommen, denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Bis jetzt ist die Ortschaft von den immer häufigen aufkommenden Platzregen weitestgehend verschont geblieben“, so die Stimmen der Kandidaten.

Die Kandidaten der CDU Schwiegershausen

Für den Ortsrat: Michael Großkopf, Christiane Wode, Dominik Brandt, Thorsten Waldmann, Christoph Wode, Oliver Waldmann, Thomas Groth und Mario Niehus.

Im Wahlkreis 2 für den Stadtrat Osterode: Thorsten Waldmann und Dominik Brandt.

Für den Kreistag: Ortsbürgermeister Wolfgang Wode.