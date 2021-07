Osterode. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in Osterode in der kommenden Woche zu Verkehrsbehinderungen. Das ist geplant.

In Osterode wird die Fahrbahn saniert.

Baustellen Osterode Straßensperrungen und Einbahnstraßen in Osterode geplant

Der untere Kreisel am Steilen Ackerweg wird saniert, teilt die Verwaltung mit. Die Fahrbahnsanierungen verursachen in der kommenden Woche Verkehrsbehinderungen im Bereich „Am Röddenberg, „Am Bahnhof“ und „Steiler Ackerweg“, so die Stadt Osterode.

Aufgrund der Arbeiten werden die Einmündungen der Straßen „Am Bahnhof“ und „Steiler Ackerweg“ in den Kreiseln in der Zeit vom 26. Juli bis 6. August voll gesperrt. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Ampeln regeln Verkehr

Die Durchfahrt des Kreisels aus den Straßen „Am Röddenberg“ und „Petershütter Allee“ wird in beiden Richtungen durch eine Ampelanlage geregelt.

Parallel dazu wird der kombinierte Fuß- und Radweg im Verlauf der Straße „Am Röddenberg“ saniert. Hier kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelanlage.

Die Stadt Osterode am Harz bittet um Verständnis.