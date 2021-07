Lasfelder und Katzensteiner Ortswehr durfte sich wieder treffen

Irgendwie wollte es keiner glauben, als es hieß: „Wir treffen uns zu unserem ersten offiziellen gemeinsamen Dienstabend“. Trotzdem machten sich 32 Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Lasfelde auf den Weg zum Feuerwehrhaus.

Ortsbrandmeister Jörg Fedder brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, so viele Aktive zu dem ersten richtigen Dienst nach Corona begrüßen zu können.

Feuerwehr sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter

Nach kurzer organisatorischer Absprache rückten alle in alter Routine mit den vier Fahrzeugen aus, das Ziel hieß FTZ Katzenstein. Dort wurden erst einmal die Fahrzeuge und Teilnehmer für ein Erinnerungsfoto positioniert. „Wer weiß, wie lange diese Dienste Realität bleiben werden“.

Die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Lasfelde begannen ihren ersten richtigen Dienst mit einem „Erinnerungsfoto“. Foto: Petra Bordfeld / HK

Dann startete die praktische Ausbildung. In ihr wurden in kleinen Gruppen verschiedene Themen behandelt, die von der Sicherheitstrupptasche über die Funktionen der einzelnen Bestandteile wie Fluchthaube bis hin zu Totmannwarner und Rettungstechniken reichten. Aber auch die Fahrzeug- und Gerätekunde an dem LF10 und HLF10 kamen nicht zu kurz.

Übrigens ist in den folgenden Wochen geplant, die Dienstinhalte der theoretischen Online-Dienste in die Praxis umzusetzen und das Dienstgeschehen weiter auszubauen. Der aktuelle Dienstplan hängt dazu am Gerätehaus aus. Alle Interessierten, Neu- sowie Quereinsteiger sind eingeladen, montags ab 19 Uhr am Gerätehaus in der Straße In der Horst vorbeizuschauen.

pb