Corona-Pandemie 500 Impftermine mit Johnson & Johnson in Herzberg und Göttingen

Der Landkreis Göttingen hat eine ergänzende Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten. Auf dieser Grundlage können 500 weitere Termine in den Impfzentren des Landkreises freigegeben werden, heißt es in einer Mitteilung. Sie sind für den 17. und 18. Juli geplant – je 250 für die Impfzentren an den Standorten Herzberg (OBS) und Göttingen (BBS II). Hierdurch kann bereits ab 1. und 2. August ein vollständiger Impfschutz erreicht werden.

Die Termine können gebucht werden telefonisch über die Hotline des Landes Niedersachsen 0800 99 88 665 (montags bis samstags, 8 bis 20 Uhr, feiertags geschlossen) oder online über das Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de.

Keine altersbedingte Einschränkung

Es gibt keine altersbedingte Einschränkung der Impfberechtigung für diesen vektorbasierten Impfstoff. Auch Personen unter 60 Jahren können laut Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz das Impfangebot wahrnehmen.

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung notwendig. Das kann für Impfberechtigte interessant sein, die beispielsweise aufgrund eines bevorstehenden Urlaubs mit einem solchen Last-Minute-Impfen einen vollständigen Impfschutz in kürzerer Zeit erreichen wollen.

Impfmonitor: So kommen die Corona-Impfungen in Deutschland und der Welt voran.