Osterode. Zwischen Beierfelde und Osterode ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein Verkehrsunfall mit 11.000 Euro Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 5.06 Uhr auf der Landesstraße 523 von Beierfelde in Richtung Osterode gekommen.

Laut Polizei verlor ein 44-jähriger Mann aus dem Altkreis Osterode in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Wagen mit einem Baum am Straßenrand.

Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro, teilt die Polizei mit.

pol