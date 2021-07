Ein kleiner Hund mit Epilepsie erobert die Welt der Bücher

Es ist ein Jahr, das vieles veränderte und die Tierphysiotherapeutin und Tierheilpraktikerin Anne Leena Wentscher aus Lerbach auf die Idee brachte, das Buch „Love Guess And Rock On – Unser Leben mit Epilepsie“ zu schreiben. Eine kleine Pflegehündin namens Guess aus dem Tierschutz zog ein und blieb. Ein klassischer „Pflegestellenversager“, so wie es Anne Leena Wentscher viele Jahre zuvor schon einmal passiert war.

Ein Gefühl der Hilflosigkeit für die Besitzer

Wenige Monate nach der Adoption stellte sich heraus, dass die kleine Hündin an Epilepsie erkrankt war. Eines Morgens brach sie zusammen und krampfte mehrere Minuten. Anne Leena Wentscher schreibt in ihrem Buch über die Hilflosigkeit, die sie als Besitzerin eines epilepsiekranken Hundes erlebt. Sie zeigt aber auch die zahlreichen Möglichkeiten aus der Kombination alternativer Heilkunde und Schulmedizin auf, die es in der Behandlung und Ursachenforschung für diese Erkrankung gibt.

Ebenso weist sie in diesem ersten Buch auf Probleme hin, die es im Zusammenhang mit der Erkrankung gibt und wie diese vermieden werden können. Ergänzend gibt es in dem Buch ein kleines Epilepsie-Lexikon zum Nachschlagen von Fachbegriffen und einer Checkliste, die Hilfestellung für den Ernstfall gibt.

Kurzweilige Geschichten auch für Besitzer gesunder Hunde

Das Buch enthält viele Geschichten rund um die kleine Hündin, die auch für Besitzer gesunder Hunde lesenswert sind und dabei kurzweilig unterhalten. Guess ist eine kleine Basenji-Hündin, die mit neun Jahren aus Frankreich nach Deutschland reiste, nachdem sie viele Stationen in ihrem bisherigen Leben durchlaufen hatte: ein Hund als Wanderpokal, was sicherlich auch an der Originalität dieser Rasse liegt.

Was sie alles im ersten Jahr in ihrem Für-immer-Zuhause angestellt hat, gibt es in diesem Buch zu lesen, genauso wie den komplizierten Weg, den Anne Leena Wentscher für Guess gegangen ist, um ihr bestmöglich zu helfen – mit erschwerten Bedingungen durch Corona und Lockdown. In Planung sind in den nächsten Monaten Lesungen mit Signierstunde, sowie die Erscheinung eines zweiten Buches im Sommer 2022.

Spendenkonto für Betroffene in finanzieller Not

Das Buch „Love Guess And Rock On – Unser Leben mit Epilepsie“ kann in jeder Buchhandlung, direkt im Shop von Books on Demand oder allen größeren Onlineshops im Internet bestellt werden. Ein Anteil der Marge geht an Epilepsiehundebesitzer in finanzieller Not, für die ein Spendenkonto eingerichtet wurde.