Arbeitsmarktbericht Göttingen: Oft fehlen qualifizierte Bewerber

Gute Nachrichten kommen auch im Juni vom südniedersächsischen Arbeitsmarkt: „Wenn uns die Pandemie nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, könnte sich in den nächsten Monaten auf dem Arbeitsmarkt richtig was bewegen.“ Mit diesen Worten fasst Klaudia Silbermann, seit Juni Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, die Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt zusammen.

Der Arbeitsmarkt belebt sich

Denn auch wenn der Rückgang der Arbeitslosenzahlen von Mai auf Juni in diesem Jahr etwas niedriger ausfiel als im Durchschnitt der letzten Jahre, gibt es viele positive Anzeichen für eine Belebung, zum Beispiel die Entwicklung der Arbeitslosmeldungen nach Jobverlust und der Abmeldungen in Beschäftigung. Konkret waren im zurückliegenden Monat im Bezirk der Agentur für Arbeit Göttingen 13.655 Menschen arbeitslos. Das waren 218 weniger als im Mai (minus 1,6 Prozent), allerdings 1.935 weniger als im Juni 2020 (-12,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,7 Prozent und liegt 0,7 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Ausgehend von der Vor-Corona-Zeit relativiert sich diese positive Entwicklung etwas, denn der Vergleich zum Juni 2019 zeigt, dass die Zahl der Arbeitslosen aktuell 9 Prozent über dem Referenzwert liegt. Vor zwei Jahren waren 12.528 Menschen im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 Prozent. Anlass zu ihrer positiven Einschätzung bietet Silbermann auch die momentane Entwicklung auf der Nachfrageseite.

Stellenbestand erreicht neuen Höchststand

Im Juni meldeten Wirtschaft und Verwaltung 1.381 neue Stellenangebote bei der Arbeitsagentur, 150 mehr als im Mai und 377 mehr als vor Jahresfrist. Der Stellenbestand hat mit 5.094 gemeldeten Arbeitsofferten einen neuen Höchststand erreicht. „Der hohe Bestand an offenen Stellen zeigt uns, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften anzieht. Aber wir sehen auch, dass Arbeitsplätze in oft nicht zeitnah besetzt werden können, was zum großen Teil an fehlenden qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern liegt.“

Auch im Juli sank die Zahl der Arbeitslosen in den Landkreisen Göttingen und Northeim, die zum Agenturbezirk Göttingen gehören. Der Rückgang betrifft sowohl den Vergleich zum Mai als auch zum Juni 2020. Im Landkreis Northeim waren im Juni 3.762 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Damit sank die Zahl gegenüber Mai um 75 (-2,0 Prozent) und im Vergleich zum Juni 2020 um 607 oder 13,9 Prozent. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent und liegt damit 0,8 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Im Landkreis Göttingen waren im Juni 9.893 Menschen arbeitslos, 143 weniger als im Mai (minus 1,4 Prozent). Die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juni 2020 sank binnen Jahresfrist um 1.326 (minus 11,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8 Prozent, im Juni 2020 hatte sie noch bei 6,5 Prozent gelegen.

Zahlen noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau

„Der Blick auf die Vor-Corona-Werte zeigt allerdings, dass trotz dieser positiven Entwicklung die Arbeitslosenzahlen noch nicht wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau angekommen sind. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Kreis Northeim 6,6 Prozent, die im Kreis Göttingen 10, Prozent über den Vergleichswerten vom Juni 2019.

