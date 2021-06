Schwerer Corona-Verlauf: Größter Risikofaktor ist das Alter

Corona in Osterode: Die Fallzahlen und aktuellen Regeln

Ärztinnen und Ärzte der Asklepios Kliniken bundesweit haben jetzt die Ergebnisse einer umfangreichen Studie veröffentlicht, in der die Krankheitsverläufe von mehr als 4.700 Covid-19-Patientinnen und Patienten aus 45 Asklepios Kliniken über das komplette Jahr 2020 ausgewertet wurden.

Auch die Asklepios Kliniken in der Region Harz halfen dabei mit, konkret die Asklepios Harzklinik Goslar und die Asklepios Klinik Schildautal Seesen. Sie lieferten zu der Studie Basisdaten von 165 Covid-19-Patientinnen und Patienten zu, die dort in dem Zeitraum behandelt wurden.

Rückblick auf Pandemiefolgen

„Die Daten geben einen sehr guten Rückblick auf die medizinischen Folgen der Pandemie, zeigen Risikokonstellationen auf und liefern zugleich wertvolle Erkenntnisse für die Behandlung künftiger Covid-19-Patientinnen und Patienten. Die Auswertung zeigt, dass von den 4.704 Covid-Betroffenen die in der Studie inkludiert sind, zwölf Prozent (507) so schwer erkrankt waren, dass sie mechanisch beatmet werden mussten. Insgesamt 19 Prozent (890) verstarben, wobei beatmete Betroffene ein besonders hohes Risiko hatten“, teilen die Kliniken mit.

Größter Risikofaktor ist hohes Alter

Zum Vergleich: In einer anderen deutschen Studie mit mehr 10.000 Covid-Patientinnen und Patienten verstarben 22 Prozent. Als größten Risikofaktor für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf weist die Asklepios-Studie ein hohes Alter auf – analog zu anderen Studien, die vor allem ein Alter ab 70 und Vorerkrankungen als Risikofaktoren ausweisen. Auffällig seien aber Unterschiede bei der Mortalität in der Asklepios-Studie: Während sie zu Hochphasen der Pandemie wie im Frühjahr oder zum Jahresende sehr hoch war, sind im Sommer vergleichsweise weniger Betroffene verstorben.

„Corona Germany“-Studie war Teamarbeit

Die Teamarbeit der „Corona Germany“-Studie wurde von Prof. Dr. Christoph U. Herborn (Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken) geleitet, die umfangreiche Forschung, ebenfalls in Zusammenarbeit mit einem großen Team, von Dr. Nele Geßler (Asklepios proresearch) konzipiert und koordiniert.

„Wir freuen uns, dass wir konkret dieses umfangreiche Forschungsprojekt unterstützen konnten, die Erkenntnisse sind auch von großem Nutzen für die Behandlung künftiger Covid-Patienten bei uns, und damit für die Harz-Region“, sagt Prof. Dr. med. Jörn Heine, Ärztlicher Direktor der Asklepios Harzkliniken. Dr. med. Ralph U. Mletzko, Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik Schildautal Seesen: „Der Vorteil der Klinikgruppe zeigt sich auch bei Forschungsprojekten wie diesem, weil wissenschaftliches Arbeiten gefördert wird, und es auch für Kliniken wie unsere in der Region möglich ist, etwas zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beizutragen.“

Der Chefarzt der Klinik in Seesen Dr. Mletzko. Foto: Marc-Oliver Schulz

Wertvoller Beitrag

„Die Asklepios Kliniken haben einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet. Dafür gebührt insbesondere unseren Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegekräften ein großer Dank“, sagt Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe. „Mit der jetzt veröffentlichten Studie dokumentieren unsere renommierten Internisten, Intensivmediziner, Lungenspezialisten und Kardiologen zwischen Hamburg und München einmal mehr das hohe medizinische Niveau, von dem unsere Patientinnen und Patienten täglich profitieren.“ Hervorzuheben sei auch, dass die umfangreiche Studie komplett aus Eigenmitteln der Asklepios Kliniken finanziert wurde, ergänzt Dr. Nele Geßler.

Überraschende Erkenntnisse

Zu den überraschenden Erkenntnissen gehört aus Sicht der Studienautoren von Asklepios, dass sowohl die Sterblichkeit als auch die Krankheitsschwere der in den 45 Asklepios Kliniken behandelten Patienten zwischen Februar 2020 (Beginn der Studie) und Ende 2020 (Ende der Studie) erheblich schwankte. So betrug die Sterblichkeit im April 22,4 Prozent, im Juni lediglich drei Prozent und stieg dann zum Jahresende auf bis zu 23,1 Prozent an. Die Raten für Pneumonie, respiratorische Insuffizienz und die Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung weisen einen vergleichbaren Trend auf.

Drittel der Patienten litt an schweren Erkrankungen

Die Auswertung der mehr als 4.700 Krankheitsverläufe ergab zudem, dass mehr als ein Drittel aller hospitalisierten Covid-19-Patienten an einer tödlichen oder schweren Erkrankung litten, die eine mechanische Beatmung und/oder die Aufnahme auf die Intensivstation erforderte. Ein Drittel aller schwerst erkrankten Covid-Betroffenen wurde zudem palliativmedizinisch versorgt.

Neben den Daten, die einen sehr guten Rückblick auf die medizinischen Folgen der Pandemie ermöglichen, haben die Studienautoren auch viele Erkenntnisse gewonnen, die sehr wertvoll für die Behandlung zukünftiger Covid-Erkrankter ist: Für die Studie wurden in den Kliniken wichtige Kennziffern wie Alter, Atemfrequenz, Laktatdehydrogenase, C-reaktives Protein und Kreatinin erhoben und analysiert. „Auf Basis dieser Daten lässt sich das Risiko für eine schwere oder schlimmstenfalls tödliche Erkrankung künftig durch einen einfachen Risiko-Score berechnen“, erläutert Dr. Geßler. „Dieser Risiko-Score hilft den Hausärzten oder Klinikern in Notaufnahmen, gefährdete Patientinnen und Patienten schnell und einfach zu erkennen“, so das Fazit der Autorinnen und Autoren der Studie.

mp