SPD-Kandidaten aus Schwiegershausen stellen sich vor

Der Vorstand der SPD-Abteilung Schwiegershausen war auch während der andauernden pandemischen Einschränkungen aktiv und hat in Zusammenarbeit mit der Ortsratsfraktion das Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2021 vorbereitet.

Bei der Erarbeitung haben sich auch die neu gewonnenen Kandidatinnen und Kandidaten mit Ideen und Anregungen eingebracht. Erfreulicherweise hat sich ein motiviertes Team für die Wahl zum Ortsrat Schwiegershausen und den Rat der Stadt Osterode, bestehend aus Personen aller Altersgruppen in einem gesunden Verhältnis von Frauen und Männern, zusammengefunden.

Die Kandidaten der SPD-Abteilung Schwiegershausen

Am 22. Mai wurden die Listen für die Ortsräte und den Stadtrat bereits in einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Osterode bestätigt. Für den Ortsrat Schwiegershausen kandidieren in folgender Reihenfolge: Kathrin Schrader, Jonas Fröhlich, Silvia Waldmann, Michel Armbrecht (parteilos), Simone Koch, Marko von Einem, Lara Mißling (parteilos), Roland Wittenberg, Sigrid Kesten, Inga Koecher und Uwe Schrader. Auf der Liste für den Stadtrat Osterode, Wahlbereich 2, sind von der Abteilung Schwiegershausen Uwe Schrader, Jonas Fröhlich und Marko von Einem aufgestellt worden.

Kandidaten wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen

Voller Zuversicht und mit Selbstbewusstsein werden sich die Kandidaten in den nächsten Wochen und Monaten im Ort zeigen, einige Aktionen anbieten, um das Programm für Schwiegershausen vorzustellen und mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern ins Gespräch zu kommen. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass durch eine engagierte Arbeit im Ortsrat viele Dinge für die Ortschaft bewegt werden können. Hieran möchten wir in den nächsten Jahren zum Wohle unserer Ortschaft, anknüpfen“, so die Abteilungsvorsitzende Kathrin Schrader.

Das Motto der SPD Schwiegershausen hierfür lautet: „Miteinander, füreinander.“