Lerbach. Im Harzort Lerbach ist es erneut zu Vandalismus gekommen. Diesmal wurde ein Eisentor am Freilichtmuseum Mühlental beschädigt.

Vandalismus Lore in Gitter gerammt: Unbekannte randalieren in Lerbach

Als Rolf Berger die Rasenfläche im Freilichtmuseum im Mühlental mähen wollte, entdeckte er die massive Beschädigung am Eisentor des Stollenmundlochs.

Unbekannte Täter haben den Förderwagen aus der Halterung auf den Schienen gerissen und in das Eisengitter hineingewürgt. Die Scharniere, das Schloss und Metallstäbe wurden stark beschädigt, und der Grubenwagen wurde in dem desolaten Zustand vor Ort stehen gelassen.

Sinnlose Zerstörung in Lerbach

Die Lerbacher Heimatfreunde fragen sich, was die sinnlose Zerstörung bewirken soll. Die Vereinskasse muss für die Instandsetzung „bluten“, von den zusätzlichen Reparaturarbeiten ganz zu schweigen.

Erst kürzlich haben unbekannte Täter bei Claras Höhe einen Baumstamm ins Rollen gebracht und dadurch Schaden am Pavillon verursacht. Verstärkte Kontrollen und Sicherheitsüberwachungen sind an den gefährdeten Stellen notwendig, so der Vorstand der Heimatstube.