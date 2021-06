Rotarier übergeben Staffelstab

. Der Rotary Club Einbeck-Northeim hat einen neuen Präsidenten: Ab dem 1. Juli leitet Renatus Döring die Geschicke des Clubs. Beim jährlichen Ämterwechsel übergab der bisherige Amtsinhaber Dr. Alexander Coenen aus Einbeck den „Staffelstab“ an den neuen Präsidenten Renatus Döring aus Bad Gandersheim. Erstmalig fand diese Ämterübergabe als „Drive In“ in Form eines Autokinos statt. Die Mitglieder des Clubs blieben jeweils zu zweit im Fahrzeug und verfolgten über Leinwände die Zeremonie der Übergabe und im Rahmen der Veranstaltung auch einen Vortrag von Frau Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein, Direktorin des Instituts für Zuckerrübenforschung in Göttingen, zum Thema „Digitalisierung in der Landwirtschaft“. Der scheidende Präsident blickte kurz auf ein ungewöhnliches Jahr zurück: Viele Ideen und Pläne waren für das rotarische Jahr geplant, all das fiel Corona zum Opfer. Alternativ wurde im Bereich der Künste, beispielsweise durch ein virtuelles Konzert in der Tangobrücke, durch Kleiderspenden, Nahrungsmittel für die Tafeln und ähnliches geholfen. Referenten aus Israel oder Palästina konnten über Zoom gewonnen werden. Im Rahmen der Ämterübergabe lobte Dr. Coenen das hohe soziale Engagement des Clubs. Der scheidende Präsident unterstrich wie wichtig es ist, zusammen etwas Sinnvolles für das Gemeinwohl zu tun. Dabei käme es auf jedes einzelne der über 70 Mitglieder an. In diesem Sinne wurde vom scheidenden Präsidenten am Ende der Veranstaltung eine Spende erbeten, die dem Projekt www.rueckenwind-goettingen.de aller Göttinger Clubs zu Gute kommt, und 3000,- Euro zur Unterstützung von Schülern aber auch Studierenden erbrachte. Der neue Präsident Renatus Döring freut sich auf das kommende rotarische Jahr.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder