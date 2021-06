Osteroder Bürgermeister besuchte Pflegeteam

Einen neuen Weg wagte Janine Schunke mit ihrem Schritt in die Selbstständigkeit. Im Frühjahr gründete Sie in Dorste die Pflegeteam Schunke GmbH. Das Team betreut seither Pflegebedürftige im Umkreis von Osterode und von Katlenburg-Lindau bis Gieboldehausen. Es gibt viel zu tun. Das junge Unternehmen zählt mit der Chefin bereits fünf Mitarbeiterinnen. Während des Besuches von Bürgermeister Jens Augat und Uwe Breyer, Servicestelle Wirtschaft, berichtete Frau Schunke über Abläufe im Pflegedienst und die Herausforderungen im Betreuungsalltag. „Respekt für Ihren Mut, gerade in dieser schwierigen Zeit ein Unternehmen zu gründen“, zeigte sich Augat beeindruckt.

