Day Camp Stadt Osterode bietet Kinderbetreuung in den Sommerferien an

Erstmals bietet die Stadt Osterode am Harz neben den Angeboten des Ferienpasses die Betreuung von Kindern im Grundschulalter in den Sommerferien an. Die Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik e.V. mit ihrer Einrichtung erlebnistage.harz gestaltet in der Zeit vom 9. bis 27. August erlebnisreiche Tage am Haus der Jugend.

Ausgehend vom großen Saal des Jugendgästehauses Harz, startet das dreiköpfige Betreuerteam mit den Kindern jeden Tag von 8 bis 16 Uhr zu kleinen Wanderungen, Basteleien mit Naturmaterialien und anderem was Kindern Spaß macht. Anmelden können sich insgesamt 25 Kinder.

Mittagessen gibt es auch

Möglich sind auch Buchungen für den gesamten dreiwöchigen Betreuungszeitraum, auch wochenweise Buchungen sind möglich. Einzelne Tage können nicht gebucht werden.

Die Teilnahme kostet 80 Euro pro Woche, inklusive Mittagessen im Jugendgästehaus. Nähere Informationen gibt es bei der Stadtjugendpflege Osterode am Harz, Scheerenberger Str. 34 entweder unter 05522/317579-13 oder unter stadtjugendpflege@osterode.de. Die online-Anmeldung läuft ab heute, 24. Juni, unter https://osterode.de/daycamp.

„Ich freue mich sehr, dass es uns auch aufgrund der tollen Arbeit der Stadtjugendpflege erstmals gelungen ist, für unsere Grundschulkinder ein attraktives Betreuungsangebot in den Sommerferien anbieten können“, zeigt sich Bürgermeister Jens Augat sehr zufrieden.