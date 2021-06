Virtuelle Therapiestunden

Im vergangenen Jahr bereits hat Ute Dernedde den Vorsitz des Kreisverbandes Legasthenie übernommen. Da der Therapieunterricht aufgrund des Lockdowns zunächst nicht mehr in Präsenz durchgeführt werden konnte,gab es Alternativen. So wurde den Teilnehmern Lernmaterial zugeschickt oder Therapiestunden wurden online abgehalten. Im Sommer konnten die Therapien zwar wieder persönlich stattfinden, aber mit Maske war auch das nicht einfach. Gerade Kinder mit einer auditiven Wahrnehmungsstörung benötigen das Mundbild und die Lippenbewegungen des Gegenübers als Zusatzinformation, um Sprache korrekt zu verstehen und akustische Defizite zu kompensieren. Beratungsgespräche sind aktuell in der Geschäftsstelle des KVLO in der Abgunst 1 in Osterode möglich. Die letzten Monate nutzte der Vorstand, um interne Abläufe zu überdenken. So soll der Vorstand verkleinert werden und virtuelle Versammlungen oder Sitzungen sollen zukünftig grundsätzlich möglich sein.

Der Internetauftritt des Vereins ist nun auf der Homepage des Landesverbandes unter www.legasthenie-verband.de/vor-ort/osterode.html zu finden. Neben Informationen zu den Themen Legasthenie und Dyskalkulie werden hier Veranstaltungstermine und auch Tipps und Hilfestellungen u.a. zum Nachteilsausgleich veröffentlicht.

Für den kommenden Herbst sind verschiedene Veranstaltungen in Planung: ein Aktionstag mit den Therapiekindern, die Mitgliederversammlung, eine Fortbildung für die Therapeuten sowie eine Informationsveranstaltung für Eltern betroffener Kinder und für interessierte Lehrkräfte im Rahmen des bundesweiten Tags der Legasthenie, dem 30.September.

Damit der Verein all das leisten kann, ist er für Spenden dankbar. Zum Beispiel für die des Lions Clubhilfswerk Südharz e.V. Sie wird für die Anschaffung neuer Therapie-Materialien und Spiele verwendet.