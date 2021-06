4.000 Euro verteilt

Seit 17 Jahren gibt es den Jahreskalender des Göttinger Rettungshubschraubers Christoph 44. Die Gewinne aus dem Verkauf werden jedes Jahr gemeinnützigen Organisationen in der Region gespendet. In diesem Jahr konnten insgesamt 4.000 Euro gespendet werden. Die Herausgeber des Kalenders, Stefan Rampfel, Timon Schlieper und Dominik Schmidt, haben sich dazu entschlossen, das Geld wie schon in den vergangenen Jahren aufzuteilen und so vier wohltätige Organisationen zu unterstützen. Jeweils 1.000 Euro erhalten der Göttinger Verein für Jugendfragen, die Lebenshilfe Eichsfeld, das Spendenparlament Hann. Münden und der Göttinger Verschönerungsverein für die Sanierung des Hünstollen-Turmes.

In den vergangenen 17 Jahren sind durch das Kalender-Projekt über 40.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in der Region Göttingen vergeben worden. Viele Kalender-Käufer geben mehr als den eigentlichen Spendenbetrag in Höhe von 15 Euro.

Der Göttinger Verein für Jugendfragen hat das Ziel, in ihrer Entwicklung gefährdete Kinder und Jugendliche in Göttingen durch gezielte Fördermaßnahmen zu unterstützen.

Die Lebenshilfe Eichsfeld hat sich zum Ziel gemacht, das Leben von geistig behinderten Kindern und deren Eltern im Raum Duderstadt zu erleichtern.

Das Spendenparlament Hann. Münden ist eine Gruppe von engagierten Bürgern, die sich einsetzen, um Hilfe vor Ort leisten zu können. Ziel ist die Bekämpfung und Verhinderung von Armut, Ausgrenzung und Isolation in Hann. Münden und allen Ortsteilen.

Der Göttinger Verschönerungsverein setzt sich ein für Heimatpflege und Heimatkunde, Naturschutz und Landschaftspflege, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie Kunst und Kultur in Göttingen. Aktuelles Projekt ist die Sanierung des über 100 Jahre alten Hünstollen-Turmes im Göttinger Wald.