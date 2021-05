Krankenhaus-Patienten dürfen wieder Besuch bekommen

Patientenbesuche in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode sind ab dem 1. Juni wieder möglich. Darüber informiert die Klinik, die damit das seit Oktober letzten Jahres geltende Besuchsverbot lockert. Die Patienten dürfen ab Dienstag wieder einmal am Tag für eine Stunde von einer Person Besuch bekommen (1-1-1-1-Regel) – unter konsequenten Schutzmaßnahmen.

„Wir freuen uns, dass die Entwicklung der Infektionszahlen in der Region es uns erlaubt, unsere Klinik wieder zu öffnen und Patientenbesuche zuzulassen. Die Besuche von Familie und Freunden sind sehr wichtig für unsere Patienten und ihren Genesungsprozess“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. „Dennoch gilt, dass wir die Lage täglich neu bewerten. Sollte sich die Situation wieder verschärfen, werden wir die Lockerungen wieder zurücknehmen. Im Vordergrund steht für uns immer der Schutz unserer Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor unnötigen Infektionsrisiken.“

Besucherregelungen im Überblick

Der Besuch eines Patienten in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode ist ab Dienstag täglich (auch am Wochenende) zwischen 10 und 20 Uhr möglich. Der letzte Einlass für Besucher ist um 19 Uhr. Erlaubt ist ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde. Voraussetzung ist, dass der Besucher getestet, geimpft oder genesen ist. Der Besucher sollte nach Möglichkeit immer dieselbe Person sein und nicht von Tag zu Tag wechseln. Alle Besucher müssen die Klinik über den Haupteingang betreten, sich an der Rezeption anmelden und den entsprechenden Nachweis sowie ein Ausweisdokument vorlegen.

Zudem müssen die Besucher einen Fragebogen zur Kontaktdatenerfassung ausfüllen. Der Fragebogen kann vor Ort digital via QR-Code auf dem Smartphone ausgefüllt werden (eine entsprechende Schritt-für Schritt-Anleitung ist im Eingangsbereich der Klinik hinterlegt). Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Besucher den Bogen zu Hause von der Homepage der Klinik herunterladen (www.helios-gesundheit.de/herzberg-osterode), vorab ausfüllen und mitbringen. Als weitere Alternative ist der Papierbogen an der Rezeption erhältlich.

Jeder Besucher muss eine Händedesinfektion durchführen. In der gesamten Klinik und auf dem Parkplatz gilt Mund-Nase-Schutzpflicht. Dies gilt auch für Besucher und Patient im Patientenzimmer. In jedem Zimmer, auch in Mehrbettzimmern, darf sich maximal ein Besucher aufhalten. Es gelten die üblichen Abstandsregeln von 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.

Ausgenommen von den vorgegebenen Besuchszeiten und der 1-1-1-1-Regel sind Angehörige von Palliativpatienten, der Besuch erfolgt jeweils nach Absprache mit dem behandelnden Arzt.

Auf der Intensivstation sind Besuche weiterhin nur nach vorheriger Absprache mit dem Stationsteam möglich. Patienten, die auf einer Isolierstation liegen, dürfen keinen Besuch empfangen. Besucher, die selbst Krankheitssymptome haben oder in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Covid-Patienten hatten, erhalten keinen Zutritt zur Klinik.

Der Ärztliche Direktor, Stephan Matzath, erklärt: „Zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten, die durch ihre Erkrankung oft ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, möchten wir alle Angehörigen, Freunde und Bekannten bitten, ihre Besuche auf das Nötigste zu beschränken. Zudem ist es besonders wichtig, dass sich alle Besucher und Besucherinnen an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten.“

Natascha Möller-Seseke, Pflegedirektorin der Klinik, sagt: „Wir danken allen Besuchern und Patienten vorab für ihr Verständnis und für ihre Unterstützung. Wir möchten zudem um etwas Geduld bitten. Bedingt durch die Nachweispflicht und Kontaktdatenerfassung kann es an der Rezeption zu Wartezeiten kommen. Wir empfehlen den Besuchern und Besucherinnen, sich per QR-Code digital zu registrieren.“

Geimpft, genesen, getestet

Getestete müssen ein negatives Schnelltest-Ergebnis von einer offiziellen Teststelle vorweisen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Geimpfte müssen einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen SARS-CoV2 vorlegen (z.B. Impfpass), aus dem hervorgeht, dass die vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Vollständig bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis verabreicht worden sein, wenn für einen Impfstoff zwei Dosen vorgesehen sind (z.B. Biontech, Moderna und Astrazeneca) und dies muss mindestens zwei Wochen her sein.

Genesene müssen einen Nachweis über die Erkrankung im Form eines offiziellen Dokumentes des Gesundheitsamtes vorlegen, die Infektion darf dabei höchstens sechs Monate zurückliegen. Nach Ablauf von sechs Monaten verfällt der Status als Genesener, d.h. sie brauchen ab diesem Zeitpunkt wieder ein negatives Schnelltestergebnis oder eine Impfung.

Genese Geimpfte gelten schon nach der ersten Impfung als vollständig geimpft. Als Nachweis benötigen sie ein offizielles Dokument über die Erkrankung vom Gesundheitsamt sowie einen Impfausweis o.ä. aus dem hervorgeht, dass sie vor mehr als zwei Wochen einmal geimpft wurden. Zusätzlich zu den jeweiligen Nachweisen müssen alle Getesteten, Geimpften, Genesenen und Genesen Geimpften ein Ausweisdokument vorlegen.

Klinikgeschäftsführer Johannes Richter erklärt: „Mit diesen Regeln orientieren wir uns an Vorgaben, die aktuell für viele Einrichtungen des öffentlichen Lebens bestehen. Um für diejenigen Besucher und Besucherinnen, die einen Schnelltest benötigen, unnötige Wege zu vermeiden, planen wir ab dem 7. Juni eine eigene Teststelle für Corona-Schnelltests in der Klinik zu eröffnen. Wir werden hierzu noch einmal gesondert zu Öffnungszeiten und Terminbuchung informieren.“ Das Angebot der Teststelle richtet sich über die Besucher der Klinik hinaus an alle Bürger in Stadt und Umkreis, die einen Schnelltest benötigen. Der Bürgertest ist für alle kostenfrei.

Neue Besuchsregeln auch in anderen Kliniken

Ab Dienstag, 1. Juni, gelten auch an den Kliniken und Krankenhäusern des regionalen Kliniknetzwerkes Südniedersachsen neue Besuchsregeln. Unter klaren Vorgaben sind Besucher wieder zugelassen. So gilt auch hier die „1-1-1-1-Regel“: Pro Patient/in – ein Besucher – für eine Stunde – pro Tag; außerdem die „3G-Regel“: Geimpft, Getestet, Genesen – das ist Voraussetzung für Besucher.

Vollständig Geimpfte (14 Tage nach der letzten Impfung) benötigen keinen Testnachweis, müssen aber ihren Impfausweis vorlegen (Kopien von Impfnachweisen reichen nicht aus). Nicht vollständig Geimpfte benötigen einen Test (Antigentest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle. Genesene benötigen eine Bescheinigung des zuständigen Gesundheitsamtes oder des Hausarztes; alternativ ist ein positiver PCR-Testnachweis (Zeitraum: 180 Tage bis 28 Tage vor Besuch in der UMG) vorzulegen. Genesene, deren Infektion über 180 Tage zurückliegt, benötigen entweder einen Impfnachweis oder einen negativen PCR- oder Antigentest. An allen Kliniken und Krankenhäusern gilt weiterhin die Einhaltung der Hygieneregeln.

An einzelnen Krankenhäusern sind individuelle Ausnahmeregelungen möglich – je nach lokaler Inzidenzrate und Situation: Das Krankenhaus Neu Bethlehem führt erst Mitte Juni eine angepasste Besuchsregelung ein. Die Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim öffnet von täglich 10 bis 16 Uhr, das St. Martini Krankenhaus Duderstadt erlaubt Besuche Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Partner-Krankenhäuser zu finden.