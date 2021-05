Osterode. Nach einem Unfall in Osterode waren beide beteiligten Wagen nicht mehr fahrbereit.

Unfall in Osterode: Autofahrerin übersieht Pkw

Eine 43-jährige Frau aus dem Altkreis Osterode befuhr am Mittwoch, 26. Mai, gegen 10 Uhr in Osterode den Ellernkamp und wollte in die Peterhütter Allee einbiegen.

Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 80-jährigen Mannes aus Osterode, berichtet die Polizei. Der Mann versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

In Folge dessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. pol