Kostenlose medizinische Masken für Leistungsbezieher

Das Tragen medizinischer Masken ist nach wie vor Pflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften, in Kirchen und in Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen.

Gesichtsmasken gehören in der Corona-Pandemie zum Alltag. Beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr sind medizinische Masken, sogenannte OP-Masken, verpflichtend vorgeschrieben. Das ist zur Minderung des Infektionsrisikos notwendig, bedeutet aber auch zusätzliche Kosten. Das trifft Menschen, die über begrenzte Mittel verfügen, in besonderem Maße. Deshalb unterstützen Landkreis und Stadt Göttingen Familien mit geringen Einkommen, Arbeitssuchende und Asylbewerber mit medizinischen Masken.

„Jede und jeder muss seinen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten. Das verlangen wir den Menschen ab. Dann müssen wir sie auch in die Lage versetzen, dass sie ihren Beitrag leisten können“, sagt Kreisrat Marcel Riethig, Sozialdezernent des Landkreises. „Die Maske ist ein wirksames Mittel, sich selbst und andere vor einer Infektion zu schützen. Die Verteilung der Masken an Leistungsbeziehende kommt damit uns allen zugute“, führt Riethig aus.

Initiative des Landkreises

„Die Initiative des Landkreises kommt zur richtigen Zeit, die Stadt Göttingen schließt sich gerne an. Gemeinsam unterstützen wir damit Menschen mit kleinem Geldbeutel, gut geschützt durch den Corona-Alltag zu kommen“, betont Petra Broistedt, Sozialdezernentin Stadt Göttingen und Leiterin des städtischen Corona-Einsatzstabs.

Packungen mit je 50 Masken werden an Bezieher von Leistungen (nach SGB II, SGB XII und AsylbLG) ausgegeben. Gegen Vorlage der Sozialcard werden die Masken an erwachsene Leistungsbeziehende verteilt über die Standorte des Jobcenters, Außenstellen des Fachbereichs Soziales Osterode, Bad Lauterberg und Duderstadt – während der regulären Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtungen – sowie in Familienzentren in den Gemeinden im Kreisgebiet, in der Regel donnerstags in der Zeit 11 bis 12 Uhr. Ausnahmen sind möglich, deshalb wird empfohlen, vorab Kontakt mit dem jeweiligen Familienzentrum aufzunehmen.

In der Stadt Göttingen werden die Masken neben den bekannten sozialen Einrichtungen über die Göttinger Tafel, den Mittagstisch St. Michael, die Straßensozialarbeit, die Förderer der Wohnungslosenhilfe, die Stadtteilzentren (Grone, Leineberg, Holtenser Berg) und im Neuen Rathaus sowie in den Verwaltungsstellen verteilt.

Die medizinischen Masken können dort ab Montag, 31. Mai, abgeholt werden. Sie stammen aus dem Bestand des Krisenstabes des Landkreises.