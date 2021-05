Warum sind einige Hangflächen in Dorste nicht gemäht?

Die Situation ist dramatisch, mehr als 75 Prozent der Gesamtmasse an Fluginsekten sind aus Teilen Deutschlands verschwunden, der Rückgang der Artenvielfalt und die Abnahme der Populationsdichte setzt sich fort. Da schmerzt es, wenn noch immer Hausbesitzer lebensfeindliche Steingärten anlegen oder Landwirte mitten in die Rapsblüte spritzen. Es gibt so vieles, was nicht gut sein kann, beispielsweise für die Bienenpopulation. Unter den Wildbienen zeigt knapp die Hälfte der Arten Rückgänge. Neben dem Verlust der Habitate ist die Verbreitung der Neonicotinoide aus der Gruppe der Insektizide ein Grund.

Doch es gibt auch Hebel, wo wir ansetzen können, um gegenzusteuern. So setzt die Stadt Osterode mit ihrer Aktion „Blühwiesen“ schon länger Zeichen für den Artenschutz. Das geht nicht von heut auf morgen und muss wachsen. Aber es ist beispielgebend, wie ein derartiges Engagement in den Ortsteilen dokumentiert.

Ein Privileg: Mein Garten ist groß, bunt und bietet Lebensraum für Frosch, Kröte, Libelle, Biene oder Hornisse. Wird es dunkel, fischt der kleine Abendsegler seine Beute aus der Luft. Jetzt soll noch ein großes Insektenhotel dazukommen. Aber manches lässt sich eben auch auf weniger Quadratmetern umsetzen, auf dem Balkon zum Beispiel. Mir macht es Freude zu sehen, dass immer öfter Konsequenzen gezogen werden und biodiversitätsfördernde Maßnahmen nichts Exotisches sind, sondern zur Normalität werden.