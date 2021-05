Ein minderjähriges Mädchen aus dem Altkreis Osterode befuhr am vergangenen Donnerstag gegen 7.15 Uhr in Osterode den Kreisverkehr am Kaiserplatz. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Northeimer Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Anschließend verließ das Mädchen den Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte diese als Fahrerin des Autos festgestellt werden, berichtet die Polizei. pol