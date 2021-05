Neues Dach für wildes Bienenvolk

Im Forstamt Riefensbeek siedelt das zweite Jahr in Folge ein Bienenvolk im hohlen Baumstamm einer toten Fichte. Durch Dürre und Borkenkäfer abgestorben, hätte sie aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden müssen. Doch die Niedersächsischen Landesforsten fanden eine bessere Lösung für die Fichte am Volkenskopfweg in der Försterei Lerbach. Sie wurde sehr hoch abgeschnitten, so dass ein verwildertes Bienenvolk den hohlen Stamm weiter als Brutstätte nutzen kann. „Ein Glücksfall, dass das Bienenvolk den Stamm nun schon im zweiten Jahr besiedelt“, betont David Pörtner, Referendar im Forstamt Riefensbeek, „normalerweise überleben diese Völker nicht so lange ohne menschliche Betreuung“, sagt Pörtner, der selber Imker ist. Besonders die eingeschleppte Varroamilbe mache wild lebenden Honigbienen zu schaffen.

Umso größer war die Freude, als im März die ersten Bienen mit gelben „Höschen“, gesammelter Pollen an ihren Hinterbeinen, zu sehen waren. „Ein positives Zeichen für die wachsende Vielfalt in unseren Wäldern“, findet Max Schröder, Leiter des Forstamts Riefensbeek. Der Pollen stammte wohl von Salweiden, die zu dieser frühen Zeit blühten. Die Anzahl an Salweiden weiterer Pollen- und Nektarspender nimmt ständig zu. Unter den absterbenden Bäumen und auf den Kahlflächen entwickelt sich im Harz eine vielfältige Schlagflora. Pioniergehölze wie die Salweide, Himbeeren, Weidenröschen und viele andere bieten den Insekten reichlich Nahrung. Jedoch nur solange, bis die Natur auf diesen Flächen wieder einen geschlossenen Wald entstehen lässt.

Langfristiges Programm

Langfristig hilft den Insekten deshalb vor allem der Umbau der ehemaligen Fichtenreinbestände zu Mischbeständen und insbesondere die Anlage von Waldrändern. Beides ist seit langem im Programm der Niedersächsischen Landesforsten zur Langfristigen Ökologischen Waldentwicklung verankert.

Försterin Marlies Büttner schraubt Eichenbretter auf die geköpfte Fichte, in deren hohlem Stamm seit zwei Jahren ein wild lebendes Honigbienenvolk wohnt ©Pörtner / Landesforsten Foto: Pförtner, Landesforsten / HK

Klimawandel und Borkenkäfer zwingen die Mitarbeiter der Landesforsten, diese Anstrengungen unter viel höherem Druck als bisher voranzutreiben. „Manchmal hinterlässt diese Entwicklung Eindrücke, die sich niemand von uns gewünscht hat,“ bedauert Max Schröder die großflächig abgestorbenen Fichtenwälder in seinem Forstamt. Allerdings bietet diese Situation auch Chancen.

Störung vermeiden

Für die Entwicklung von Waldrändern eignen sich die Streifen entlang der Wege, auf denen alle toten Fichten zur Verkehrssicherung gefällt werden mussten, ganz besonders. Zwar haben die Bienen hierdurch ihr altes Kronendach verloren, doch geht mit ihnen auch eine Verbesserung des Lebensraums für sie und andere Insekten einher.

Die Königin und ihr Volk dürfte es deshalb nicht weiter stören, dass nun stabile Eichenbretter den windanfälligen Fichtenwipfel ersetzen. Sie verhindern, dass auf Dauer Wasser in die Baumhöhle eindringen kann. „Das Anbringen der Bretter muss allerdings möglichst erschütterungsarm erfolgen“ betont Marlies Büttner, Försterin im Forstamt Riefensbeek und ebenfalls Imkerin. Im Imkeranzug stieg sie mit Akkuschrauber statt mit Hammer und Nagel die Leiter hoch, um das neue Dach zu befestigen.