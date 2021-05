Corona-Tests an Pfingsten: Hier kann man sich testen lassen

Göttingen. Einige Testzentren sind auch an den Feiertagen rund um das Pfingstwochenende geöffnet. Zum Beispiel die DRK-Zentren in Osterode und Bad Lauterberg.

Ein Besuch im Restaurant, Theater oder Café – das ist seit einigen Tagen wieder möglich, wenn auch nur im Außenbereich. Voraussetzung: ein negatives Testergebnis. Einzelne Corona-Testzentren in und um Göttingen haben auch am Pfingstwochenende geöffnet. Darunter zum Beispiel die DRK-Testzentren in Osterode, Am Schilde 19, und in Bad Lauterberg, Ritscherstraße 2. Hier sind zum Beispiel Terminvereinbarung im Wechsel für beide Feiertage möglich unter www.testzentrum-osterode.de/bad-lauterberg.

Diese Testzentren sind an mindestens einem Feiertag geöffnet (Stand 21. Mai 2021, 11 Uhr): Mobiles Testzentrum des MVZ Göttingen, Albaniplatz (vor der Albanischule), ohne Termin Pfingstsonntag von 12 bis 19 Uhr, www.mvz-goettingen.de; Teststation der City-Apotheke, Groner Straße 23 in Göttingen, ohne Termin Pfingstsonntag von 12 bis 16 Uhr, Pfingstmontag 10 bis 18 Uhr; Testzentrum am Bahnhof Göttingen, Terminvereinbarung für Pfingstmontag unter www.testzentrum-weende.de.

Corona-Schnelltest: Überblick der Testzentren im Landkreis Göttingen

Einen Überblick über Testzentren in Stadt und Landkreis Göttingen sowie deren Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.goe.de/testzentren. Auch der Harzer Tourismusverband hat unter www.harzinfo.de/coronavirus-im-harz/corona-testzentren-im-harz eine Liste der Testzentren zusammengestellt.

Auch das Testzentrum in Geismar bietet am Pfingstwochenende Termine: Feuerwehr/Kerllsgasse/Hauptstraße, Terminvereinbarung für Pfingstmontag unter www.testzentrum-weende.de. Auch der Drive-in Bovenden, Rauschenwasser 21, ist offen: ohne Termin an beiden Feiertagen von 8.30 Uhr bis 11 Uhr, www.drive-in-bovenden.de.

Unter Umständen bieten auch weitere Testzentren ihren Service an den Pfingstfeiertagen an. Dies ist bei Bedarf direkt bei dem jeweiligen Anbieter zu erfragen.