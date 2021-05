Olaf Scholz stellt sich Bürgerfragen – auch im Altkreis Osterode

Olaf Scholz ist virtuell in Südniedersachsen zu Gast: Seine Deutschlandtour führt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am 20. Mai in die südniedersächsischen Bundestagswahlkreise 52 – Goslar, Northeim, Osterode – und 53 – Göttingen. „Wir bleiben per Videostream im Gespräch, gerade in dieser Zeit, in der wir direkte Begegnungen reduzieren müssen, um das Coronavirus zu stoppen“, betonen die beiden Bundestagskandidaten Frauke Heiligenstadt, MdL, und Dr. Andreas Philippi.

Olaf Scholz stellt sich in der öffentlichen Veranstaltung den Fragen der Bürgerinnen und Bürger und will umgekehrt erfahren, was die Menschen in Südniedersachsen umtreibt. Hierfür haben Frauke Heiligenstadt, MdL, und Dr. Andreas Philippi Olaf Scholz nach Südniedersachsen eingeladen. Ziel des Kanzlerkandidaten ist es, bis zur Bundestagswahl am 26. September möglichst alle Wahlkreise digital aus dem Studio im Berliner Willy-Brandt-Haus zu besuchen.

In den Zukunftsgesprächen mit Olaf Scholz darf alles zu den Plänen der SPD gefragt werden: von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Lockdown über gute Löhne, zukunftsfähige Mobilität und Gesundheitsversorgung, Coronahilfen für Selbstständige, moderne Bildung und Digitalisierung bis hin zu Fragen, wie eine sozial gerechte Klimapolitik aussieht.

Fragen vorab per E-Mail oder direkt stellen

Das virtuelle Bürgergespräch mit Olaf Scholz und den Bundestagskandidaten Frauke Heiligenstadt und Dr. Andreas Philippi findet am 20. Mai 2021 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt.

Für die Teilnahme wird kein weiteres Programm benötigt. Man kann sich direkt über einen Browser einwählen. Fragen können entweder vorab per E-Mail an die unten genannten Mailadressen oder direkt live im Stream sowie im Chat gestellt werden. kic

Interessierte können sich an kontakt@fraukeheiligenstadt.de oder goettingen@spd.de wenden. Sie erhalten anschließend von dort den Zugangslink zu der digitalen Veranstaltung.