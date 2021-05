273 Einsatzkräfte in Osterode gegen Coronavirus geimpft

Am letzten Freitag wurden im Jugendgästehaus Harz in Osterode 273 aktive Einsatzkräfte aller Ortsfeuerwehren der Stadt Osterode am Harz, der Werksfeuerwehr Kamax und der DRK-Bereitschaft Osterode am Harz durch ein mobiles Impfteam des Landkreises Göttingen gegen das Coronavirus geimpft.

Hohes Risiko im Einsatzfall

Das Land Niedersachsen hatte die Feuerwehren in der Priorität ab dem 1. Mai hochgesetzt. „Es ist großartig, dass alle unsere Einsatzkräfte in Osterode am Harz bereits innerhalb der ersten Woche geimpft werden konnten, sind sie doch im Einsatzfall einem hohen Risiko ausgesetzt“, kommentierte dazu die Stadt Osterode.

Die Feuerwehren sprachen dem Landkreis Göttingen, dem mobilen Team des DRK-Kreisverbands Osterode am Harz e.V. und dem Team im Jugendgästehaus Harz ihren Dank aus. „Viele dankbare Gesichter haben mir bei meinem kurzen Besuch gezeigt, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen gelohnt haben,“ zeigte sich auch Bürgermeister Jens Augat sehr zufrieden.