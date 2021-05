Corona: Personen über 70 haben Vorrang bei Impftermin

Das Land Niedersachsen weitet die Corona-Impfungen auf die nächste Gruppe aus, die sogenannte Prioritätsgruppe 3. Seit dem 10. Mai dürfen sich neue Berufsgruppen auf die Warteliste setzen lassen. Damit Personen der Prioritätsgruppen 1 und 2, die noch keinen Termin haben, dadurch nicht benachteiligt werden, bietet der Landkreis Göttingen Unterstützung an.

Personen im Alter ab 70 Jahren im Kreisgebiet, die noch keinen Impftermin haben und auf der Warteliste des Landes dafür gemeldet sind, werden vorrangig bei der Terminvergabe berücksichtigt. Um dies gezielt unterstützen zu können bittet die Kreisverwaltung, dass sich diese Personen beim Infotelefon Impfzentren des Landkreises Göttingen melden. So können sie durch die Impfzentren des Landkreises bei der Terminvergabe gezielt unterstützt werden. Das Infotelefon ist erreichbar unter Telefon 0551/525-2000. Ziel dieses Aufrufs ist es, Personen der Prioritätsgruppen 1 und 2 ein Impfangebot zu unterbreiten.

Mit Montag, dem 10. Mai, beginnt die schrittweise Öffnung der Terminvergabe an Personen der Prioritätsgruppe 3; für Personen ab 70 Jahren soll sich dadurch keine Verzögerung bei der Terminvergabe ergeben. Der Aufruf richtet sich an Impfberechtigte ab 70 Jahren, die bereits auf der Warteliste des Landes eingetragen sind – also nach einer Anmeldung über die Impf-Hotline des Landes (Telefon 0800 99 88 665) oder das Online-Impf-portal (www.impfportal-niedersachsen.de) – und ebenso an Personen, die sich auf diesem Wege noch für einen Impftermin anmelden wollen.

Abfrage einzelner Daten

Beim Anruf über das Infotelefon werden jeweils folgende Daten abgefragt: Name, Vorname; Geburtsdatum; Anmelde-Code, soweit vorhanden; Telefonnummer. Anlass des Aufrufs ist, dass bei der Terminvergabe über die Warteliste des Landes die bevorzugte Berücksichtigung der genannten Personengruppe nicht automatisiert erfolgt; deshalb bietet das Infotelefon des Landkreises an, die berechtigten Personen gemäß der Priorisierung zu unterstützen. Bedingungen sind: Alter mindestens 70 Jahre, wohnhaft im Kreisgebiet und telefonische Anmeldung beim Infotelefon Impfzentren Landkreis Göttingen, Telefon 0551/525-2000.