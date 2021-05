Zeit ist Gehirn: So erkennt man Anzeichen für einen Schlaganfall

Am heutigen Montag, 10. Mai, ist der Tag gegen den Schlaganfall, ins Leben gerufen von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Dieser Tag soll daran erinnern, dass trotz verbesserter Akuttherapie der Schlaganfall (Apoplex) eine der häufigsten Ursachen einer dauerhaften Behinderung im Erwachsenenalter darstellt und möchte Menschen auf mögliche Warnzeichen aufmerksam machen. Denn 270.000 Menschen in Deutschland erleiden pro Jahr einen Schlaganfall.

In der Helios Klinik Herzberg/Osterode werden jährlich rund 200 Patienten nach einem Schlaganfall auf der Stroke-Unit, einer Station, die auf die Apoplex-Behandlung spezialisiert ist, versorgt, wie die Klinik in einer Pressemitteilung berichtet. Dabei kooperiert die Klinik mit dem Teleneurologie-Netzwerk der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH TNN).

Ursachen und Entstehung

Als Schlaganfall wird ein plötzlicher Verschluss von Gefäßen oder Einblutungen in das Gehirn bezeichnet. Unterschieden wird dabei zwischen dem ischämischen Schlaganfall und dem hämorrhagischen Schlaganfall. Ersterer liegt in etwa acht von zehn Fällen vor. „Meist entsteht er durch ein Blutgerinnsel, das eine hirnversorgende Arterie ganz oder teilweise verstopft und somit die Blut- und Sauerstoffversorgung für bestimmte Hirnbereiche unterbricht. In der Regel passiert dies als Folge von Arterienverkalkung“, erklärt Stephan Matzath, Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Herzberg/Osterode.

Ein hämorrhagischer Schlaganfall hingegen entsteht, wenn ein Blutgefäß im Gehirn einreißt und zu einer Hirnblutung führt. Dadurch werden zum einen Hirnbereiche, die hinter dem „Leck“ liegen, nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt und beginnen abzusterben. Zum anderen lässt das ins Gewebe austretende Blut das Hirn anschwellen und das Hirn wird „eingequetscht“. Der erfahrende Kardiologe ergänzt: „Eine der häufigsten Ursachen dafür, dass ein Blutgefäß im Hirn reißt, ist Bluthochdruck. Denn er schädigt auf Dauer die Blutgefäße und schwächt dadurch die Gefäßwände.“ Auch ein Diabetes mellitus kann die Gefäßwände langfristig schädigen. Eine Hirnblutung kann zudem auftreten, wenn ein Hirngefäß krankhaft ausgeweitet ist (Aneurysma) und einreißt.

Erkennen der Symptome

Eine plötzliche halbseitige Schwäche oder Taubheit, abrupte starke Kopfschmerzen oder Seh- und Sprachstörungen – ein Schlaganfall weist oft einige typische neurologische Symptome auf. Oft wird der sogenannte FAST-Test genutzt, um die Symptome zu erkennen: F wie Face (englisch für Gesicht) – der Betroffene wird gebeten, zu lächeln. Verzieht sich dabei das Gesicht einseitig? A wie Arme – der Betroffene soll beide Arme für zehn Sekunden gerade nach vorn strecken und die Handflächen dabei nach oben drehen. Im Falle einer Lähmung gelingt das nicht mit beiden Armen, stattdessen wird ein Arm absinken. S wie Sprache – der Betroffene soll einen Satz nachsprechen. Bei einem Schlaganfall gelingt das wahrscheinlich nicht, klingt verwaschen oder gestammelt oder es werden falsche Wörter benutzt. T wie time (englisch für Zeit) – kann der Betroffene mindestens einer der drei Aufforderungen nicht nachkommen, darf keine Zeit verloren werden – er benötigt sofort ärztliche Hilfe.

Es gilt nun, umgehend den Notarzt (112) anzurufen. Je schneller der betroffenen Person geholfen wird, desto größer sind die Chancen auf eine vollständige Genesung. „In jeder Minute gehen Millionen Nervenzellen unwiederbringlich verloren“, so Matzath. Im Herzberger Krankenhaus werden Patienten nach einem akuten Schlaganfall in den ersten 24 bis 72 Stunden auf der Stroke-Unit betreut. Auf der Stroke Unit arbeiten Neurologen, Kardiologen und Radiologen, speziell geschulte Pflegekräfte, Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten zusammen, um die Ursachen des Schlaganfalls schnellstmöglich zu ermitteln und eine entsprechende Behandlung einzuleiten. „Neben einer gezielten medikamentenösen Therapie gehört auch die Frührehabilitation mit der Behandlung von auftretenden Sprach- oder Schluckstörungen sowie Lähmungserscheinungen zu unserem Konzept“, erläutert der Chefarzt.

Um eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung zu gewährleisten, ist die Herzberger Klinik an das Teleneurologie-Netzwerk der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH TNN) angeschlossen. „Kommen wir bei dem Konsil mit der MHH zu dem Schluss, dass der Patient eine Therapie benötigt, die wir in Herzberg nicht anbieten, leiten wir umgehend die Verlegung in ein neurointerventionelles Zentrum ein, das über die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten verfügt.“ „Ziel der Therapie auf der Stroke Unit ist, dass der Patient möglichst ohne größere Einschränkungen in seinen Alltag zurückkehren kann“, sagt Matzath. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Schlaganfallpatienten von der sofortigen Behandlung auf einer spezialisierten Stroke Unit deutlich profitieren.